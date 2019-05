Més d’un centenar de dones acudixen a la II Trobada Intercultural de Dones de l’Alquerieta

Print This Post

El passat divendres 17 de maig es va celebrar la II Trobada Intercultural de Dones, a les portes del CPC del barri de l’Alquerieta, amb una gran participació de dones d’Alzira. Al voltant de 110 dones i 50 menors de diferents països (Espanya, Marroc, Algèria, Ucraïna, Txad, El Salvador, Síria, Bulgària, els Estats Units, Uruguai) van poder gaudir de la màgia d’una nit de convivència.



Un esdeveniment organitzat pel Grup de Dones “Encuentrate”, grup que impulsa la Fundació Cepaim en coordinació amb el Centre de Participació Ciutadana (CPC), les dos entitats que van fer possible la celebració de l’IFTAR, com a espai d’intercanvi i enriquiment cultural entre totes les assistents.



“Encuentrate”, pretén consolidar este espai de convivència mitjançant l’IFTAR com una oportunitat per a trencar els estereotips i prejudicis que es tenen de les dones musulmanes, i conéixer les tradicions com a forma d’acostament entre les dones d’Alzira. L’objectiu fonamental és ampliar les relacions entre totes les dones coneixent-se les unes a les altres i creant relacions de sororitat.



L’IFTAR és la ruptura del dejuni en el mes de Ramadà i comença immediatament després de la posta de sol. Quan va començar a caure el sol, les assistents van poder compartir una vetlada d’intercanvi cultural i degustació del més exquisit menjar àrab tradicional.



La nit va ser protagonitzada, a més del desplegament de sabors, per la creació de relacions entre dones abans desconegudes disposades a conversar, a compartir i gaudir de les cançons arrelades a cada cultura. A més, es van repartir unes targetes en les quals les participants van poder expressar i penjar els seus desitjos i sentiments. I amb estes vam poder constatar que les dones d’Alzira tenen la inquietud de continuar compartint espais de trobada entre dones, que permeten teixir xarxes més fortes.



Després de l’èxit d’esta segona edició ja es pensa en les aportacions, suggeriments i noves iniciatives que van sorgir en esta trobada, com a espai de convivència entre dones diverses i residents d’Alzira.



L’activitat s’emmarca en el projecte “Comunitat Intercultural: programa de promoció de la convivència i intervenció comunitària intercultural en barris d’alta diversitat”, cofinançat pel Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social i la Unió Europea.