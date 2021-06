Més d’un centenar de persones participen d’un passeig saludable amb les rutes Bategant Picassent

Print This Post

Una activitat dirigida als majors del municipi amb la qual l’Ajuntament insisteix en la importància de disfrutar d’un envelliment actiu amb la pràctica de l’esport i tindre hàbits de vida saludable.

Al llarg d’esta setmana més de 100 persones majors han participat en les tres eixides que ha organitzat la regidoria de Majors per les rutes Bategant Picassent, uns itineraris que marquen recorreguts pel terme municipal amb l’objectiu d’afavorir els passejos a peu. Un total de 6 km de distància s’han recorregut en cada eixida, una activitat amb la qual es pretén promoure estils de vida saludables en la gent major com és, per exemple, menjar de manera sana i la motivació de fer esport.

En les rutes els majors han estat acompanyats per l’alcaldessa, Conxa García i el regidor dels Majors, Carles Silla. “Des de la regidoria dels Majors, poc a poc, estem programant activitats per a este col·lectiu que ha sigut un dels més castigats per la Covid19, ja que des de l’inici d ela pandèmia es varen tindre que suspendre totes les seues activitats. Ara les hem représ i estan tenint una gran acollida”, afirma el regidor de l’àrea, Carles Silla.

Dins la programació de la regidoria, cal destacar que la propera activitat tindrà lloc el divendres 18 de juny a les 20:00 h en l’esplanada de l’Ermita, amb un concert amb el títol Música de Festa a càrrec de la Societat Artístico Musical de Picassent.