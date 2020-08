Més d’un miler de veïns i veïnes de Quart de Poblet ja són usuàries del servei de Whatsapp municipal

Print This Post

Amb l’objectiu de fer arribar a la ciutadania les informacions municipals més rellevants d’una manera directa, còmoda i senzilla, l’Ajuntament de Quart de Poblet va posar en marxa un nou canal de difusió via Whatsapp el març passat. Quasi mig any després, aquest nou servei de comunicació s’ha consolidat com un mitjà informatiu de primer ordre, comptant ja amb més de 1.200 persones donades d’alta.

Malgrat que el seu naixement va estar marcat per la declaració de l’Estat d’Alarma i el confinament, la qual cosa va obligar a detindre la campanya a peu de carrer posat en marxa per a donar-lo a conéixer entre els veïns i veïnes, la població ha respost molt favorablement.

Gràcies a aquest canal unidireccional, es fan arribar notificacions sobre emergències i incidències, com totes les informacions relacionades amb el COVID-19, talls de trànsit notables o incidències de certa consideració en serveis de subministraments. A més, tan sols es fan comunicacions d’interés general i de periodicitat establida com el calendari tributari i l’agenda cultural, evitant així un enviament massiu de missatges.

La pròpia pandèmia ha demostrat la gran utilitat de comptar amb aquesta nova línia de difusió amb la ciutadania, ja que ha permés que totes aquelles persones amb vinculació amb el municipi siguen coneixedores de situacions que els afecten directament a través d’un canal oficial i segur i, sobretot, que manegen en el seu dia a dia, facilitant el seu ús.

Per a donar-se d’alta, tan sols és necessari enviar per Whatsapp al número de telèfon 667916120 la paraula ALTA i guardar aquest número en l’agenda de contactes. A continuació, en un termini màxim de tres dies hàbils, rebran un missatge de confirmació.

Un altre dels objectius que es persegueix amb aquesta nova eina és el de millorar la comunicació municipal i acabar amb les informacions incompletes i inexactes que moltes vegades es propaguen a través de les xarxes socials causant confusió entre la ciutadania.

El nou servei és unidireccional, per la qual cosa les persones usuàries no podran enviar missatges ni cridar al número de telèfon, per a aquesta mena d’accions podran emprar l’APP municipal o el telèfon 961536210.