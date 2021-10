Més d’una trentena d’estudiants de l’IES Faustí Barberà participa al “Programa Ajuda’m” per acompanyar i orientar al nou alumnat de 1er l’ESO

Print This Post

Els i les voluntàries passen a ser referents per als estudiants que inicien una nova i important etapa al centre



El passat divendres 8 d’octubre al Saló d’actes de l’IES Doctor Faustí Barberà d’Alaquàs es donava a conéixer una interessant iniciativa que té per objectiu continuar vetlant per la bona convivència entre alumnes i la no violència al centre. Es tracta del “Programa Ajuda´m” amb el qual més d’una trentena d’estudiants voluntaris passen a ser tutors i tutores de l’alumnat d’Educació Secundària Obligatòria.

A l’acte on van estar presents a més del professorat i la directora del centre Paqui Morella, la Coordinadora d’Igualtat i Convivència Belén Marcos, la coordinadora del programa “Ajuda´m´´, l’Alcalde d’Alaquàs Toni Saura i la regidora d’Educació Marian Espert, es va procedir a fer el lliurament dels carnets identificatius que materialitzen el compromís dels tutors i tutores amb l’alumnat de nova incorporació.



Durant la seua intervenció l’Alcalde d’Alaquàs va felicitar als voluntaris i voluntàries que vénen a reforçar l’orientació i atenció al nou alumnat que inicia una nova etapa crucial en la seua educació. En aquesta mateixa línia, va convidar a l’alumnat present a conéixer i participar d´altres iniciatives municipals com és per exemple el programa de Corresponsals Juvenils que promou l’Ajuntament d’Alaquàs a través del seu departament de Joventut.



A més d’aquesta cita, hui de bon matí han tingut lloc al pati de l’IES Doctor Faustí Barberà les presentacions oficials entre els tutors i tutores i l’alumnat tutoritzat de 1r ESO. Una pressa de contacte que simbolitza una nova etapa, un nou inici per a tots i totes les estudiants.