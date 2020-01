Més d’una vintena d’artistes actuaran en la XXXVII Trobada Internacional de Mags d’Almussafes

L’Associació Valenciana d’Il·lusionisme ultima els preparatius del pròxim ‘Almussafes Màgic’, que se celebrarà del 26 al 29 de març



Enguany l’esdeveniment, que es va promocionar en la Fira Internacional de Turisme Fitur, serà també la seu del Congrés Màgic Nacional



Del 26 al 29 de març, Almussafes tornarà a convertir-se en la capital mundial de l’il·lusionisme amb la celebració de la XXXVII Trobada Internacional de Mags, una iniciativa en la qual participaran més d’una vintena d’artistes convidats. Al llarg de quatre jornades, l’Ajuntament i l’Associació Valenciana d’Il·lusionisme oferiran actuacions en diferents espais públics del nucli urbà, moltes d’elles gratuïtes. Les entrades per a assistir a les gales de la present edició, que serà també la seu del Congrés Màgic Nacional, poden adquirir-se en www.agendaalmussafes.com. Les inscripcions per a participar com a persona acreditada i acompanyant ja estan esgotades.



David Stone, Do Ki-moon, Florette & Yurgen, Isaac Jurado, Mag Lari i Frères Chaix són alguns dels prestigiosos artistes de categoria mundial que protagonitzaran els actes inclosos en la programació de la XXXVII Trobada Internacional de Mags d’Almussafes, que se celebrarà del dijous 26 al diumenge 29 de març en diferents punts de la localitat. A menys de dos mesos de l’inici d’aquest, l’Ajuntament de la població i l’Associació Valenciana d’Il·lusionisme, encarregats de l’organització, encaren la recta final dels preparatius anunciant el programa definitiu d’aquesta nova edició, que acollirà també el Congrés Màgic Nacional.



Marko Karvo i Los Taps actuaran en la primera de les cinc gales previstes per a enguany, que se celebrarà el dijous 26 a les 20.30 hores. L’endemà, el divendres 27, el principal espectacle serà la Gran Gala Inaugural amb Javier Botía, de la qual s’oferiran dos passes, un a les 19.30 i un altre a les 22.30 hores. El dissabte 28, i també en dos passes per a permetre l’assistència d’un major nombre d’espectadors, Mag Lari, David Stone, Mag Ramó, Do Ki Moon,

Peter Marvey i Freres Chaix protagonitzaran la Gran Gala Internacional. Ja en la jornada de clausura, el diumenge 29 es duran a terme la gala de premiats i la Gala Familiar a càrrec d’Idiomagos, a les 11 i a les 18 hores, respectivament. Les entrades per als espectacles, que estan a punt d’esgotar-se malgrat faltar quasi dos mesos, poden adquirir-se en www.agendaalmussafes.com, mentre que les inscripcions per a participar com a persona acreditada i acompanyant ja estan completades.



Almussafes omplirà durant aeixos dies els seus espais públics de màgia amb diferents actuacions obertes a tota la població, entre les quals destaquen el xou de ball amb foc que Toi Ahi oferirà el divendres 27 i el dissabte 28 a les 22 hores a l’esplanada del Centre Cultural i les sessions als parcs Pontet i Central. A més, tant el dijous com el divendres els artistes es traslladaran fins als pubs del municipi per a sorprendre els seus clients amb els seus millors trucs i el dissabte faran el mateix al Bar Musical. Finalment, hi haurà dos concursos, un de màgia d’escena, el divendres de 10 a 14 hores, i un altre de llançament de cartes, el diumenge a les 12.30 hores.



Per al regidor de Cultura, Alex Fuentes, “és increïble el bon acolliment que continua tenint la trobada tot i portar quasi quaranta anys celebrant-se. Amb el pas del temps tant AVI com el consistori han anat millorant tots els aspectes relacionats amb la seua organització fins a convertir-lo en tot un referent a nivell internacional, i això és alguna cosa que cal posar en valor i preservar”. “Esperem que tant els i les visitants com la ciutadania d’Almussafes gaudisquen al màxim eixos dies en què la cultura, l’oci i la convivència es fonen per a crear una experiència molt gratificant per als i les amants d’aquest art”, assenyala l’edil.



Com cada any, la intensa agenda es completa amb la instal·lació en el Pavelló Poliesportiu Municipal d’una Fira Màgica en la qual les persones acreditades podran conéixer les últimes novetats del sector. Vint-i-dos establiments de països com Espanya, l’Argentina, Corea del Sud i França han confirmat la seua presència en aquest aparador comercial.