Més d’una vintena restaurants es donaran cita en l’III Concurs Nacional de Rossejat torrentí

L’esdeveniment tindrà lloc el dia 17 de febrer i reunirà prestigiosos i reconeguts membres del sector culinari

Aquest matí s’ha presentat en l’habitual trobada amb els mitjans de comunicació l’III Concurs Nacional de “Rossejat Torrentí”. Per tercer any consecutiu, l’Associació Gastronòmica de la Cassola de Sant Blai, que compta amb el suport institucional de l’Ajuntament de Torrent, la Diputació de València i la Generalitat Valenciana, celebra aquesta competició, que tindrà lloc el 17 de febrer en els salons El Pi del Vedat de Torrent, i on participaran 24 restauradors de 7 províncies espanyoles.

La regidora de Turisme, Susi Ferrer, acompanyada del regidor d’Economia, Andrés Campos, del president de l’Associació Gastronòmica de la Cassola de Sant Blai, Diego Gallego, i el secretari d’aquesta, Antonio Serrano, ha aprofitat per a agrair el pas de l’associació per la Fira Internacional de Turisme (FITUR) que, sumat a aquest concurs, “posen de manifest el patrimoni cultural i gastronòmic de la ciutat de Torrent, traspassant davanteres i difonent les nostres tradicions i la nostra oferta culinària a la resta del món”.



En el concurs, dirigit a professionals del món de la restauració, es competirà per a cuinar el millor Rossejat torrentí i aconseguir algun dels tres primers premis amb una dotació econòmica de 1.500€ per al primer classificat, 600€ per al segon, 300€ per al tercer i un premi especial a la innovació en l’elaboració del Rossejat, respectant la tradició.

Diego Gallego ha assenyalat que “un dels objectius d’aquest concurs és aconseguir que aquesta recepta tradicional de la gastronomia torrentina arribe a estar present en l’oferta arrossera d’altres restaurants, a nivell local però també nacional”.



Els restaurants participants són els següents: de la província de València estaran La Plaça, Salons Els Avets, El Celler, Don Juliol i Tapanui (els cinc de Torrent), Goya Gallery Restaurant (València), La Pepa Bluespace (Alboraia), Restaurant Picanterra (Cullera), Restaurant Gambrinus (Siete Aguas), La Visteta (Barx), Rostidor Restaurant Alfàbega (Alginet), El Racó (Meliana), Avinguda 2.0 (Massamagrell), Bon Aire (El Palmar), Casa Granero i La Garrofera (Serra), Joan vint-i-tres (Benifaió), El Celler de Tofolet i Sequial 20 (Sueca). D’altres províncies: Els Arrossos de Guillermo, Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real) Restaurant El Cacic (Madrid) Grup Xátiva (Barcelona), De Mil Arrossos (Àlaba), El Bandoler (Còrdova).

El jurat estarà presidit per Alejandro del Bou (Restaurant Alejandro del Bou), Bernd knöller (Restaurant Riff, amb una estrela Michelín), Joan Clement (investigador gastronòmic, locutor de ràdio i professor de cuina), Jesús Melero (coordinador del Concurs Internacional de Paelles de Sueca), Eduardo Frechina (Restaurant Castillo), Esther Nadal (El Racó de l’Arròs), Ana Penella (membre de la Confraria de Sant Blai), Maria Icart (Vicepresidenta de l’Associació Tyrius de Torrent) i Quique Bonillo (Restaurant Rossinyol i guanyador de l’anterior edició del Concurs). El Restaurant Rossinyol (Nàquera), guanyador de l’edició de l’any passat, serà l’encarregat d’entregar el primer premi al de 2020.



Durant el transcurs de l’esdeveniment es presentarà el llibre de Turisme i Gastronomia de Torrent, editat per l’Associació Gastronòmica de la Cassola de Sant Blai i es farà lliurament d’un exemplar a tots els assistents.