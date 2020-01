Més incògnites al cas de la mort de Marta Calvo

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

La Policia no aconsegueix aclarir que és el que realment va passar.

Fa dos mesos i un dia que Marta Calvo va desaparéixer a Manuel, la localitat on vivia el presumpte assassí. Des d’aleshores els investigadors encara no han aconseguit aclarir que és el que realment va passar i dissoldre tots els dubtes existents sobre el cas. Jorge Ignacio P.J. és un assassí en sèrie? Ha faltat la diligència en la investigación de la denúncia en les primeres hores? Són dos grans dubtes que han aparegut a hores d’ara.

Farà uns dies els contàvem que l’ADN trobat a la casa del sospitós no determinava si pertanyia a la víctima. L’insuficient tamany de les restes que van ser trobades i la degeneració pels usos de productes que el presumpte assassí va utilitzar per desfer-se de les proves, resultava ser escàs per establir que les restes eren de Marta.

A hores d’ara es manté la cerca de les seues restes mentre Jorge Ignacio P.J. segueix en presó preventiva. El sospitós s’entregava el 4 de novembre declarant que la mort de Marta va ser un accident provocat per un consum excessiu de cocaïna.

Després que Marta desapareguera un 7 de novembre, la família denunciava la seua desaparició dos dies després, però no va començar la seua cerca fins a quatre dies més tard.

Entre tots aquests fets i els diferents assassinats relacionats que se sumen al cas encara no s’ha esclarit res sobre el mateix. Seguirem informant-los.