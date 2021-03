Més persones joves, més llars amb fills i increment de la vulnerabilitat de gènere entre els qui acudeixen a Creu Roja arran de la pandèmi

Connect on Linked in

Toni Bruel, Coordinador General de Creu Roja, realitzarà la presentació per streaming amb les dades més rellevants del nou Butlletí sobre Vulnerabilitat Social Núm. 24, que inicia una sèrie d’investigacions centrades en la població atesa per Creu Roja a través del Pla Creu Roja RESPON, una iniciativa posada en marxa per l’Organització per a respondre a l’impacte de la pandèmia. Aquesta investigació ofereix una radiografia detallada sobre el grau de vulnerabilitat, risc de pobresa i exclusió i necessitats i expectatives de les persones ateses per l’Organització durant aquest últim any.

La crisi generada per la COVID-19 suposa una nova volta de rosca a la vulnerabilitat social, ha agreujat la ja difícil situació d’una població que encara es trobava llastrada pels efectes de la crisi econòmica anterior i ha espentat a noves persones i famílies a condicions de màxima fragilitat.

Les persones que s’han incorporat a Creu Roja arran de la pandèmia són clarament més joves (44,4 anys de mitjana), hi ha una major proporció de llars amb fills menors de 16 anys (50,2%), amb una taxa de pobresa infantil del 95,6% i majors taxes de risc de pobresa i exclusió (95,2%) i desocupació (30,5%).

El 56,7% de les persones enquestades afirma tindre un estat de salut regular, dolent o molt dolent i el 35,2% assenyala que aquest ha empitjorat després de la pandèmia. Quant a la incidència d’aquesta, el 8,7% de les persones ateses han sigut diagnosticades i un 33,5% s’han vist afectats per la pandèmia, bé a nivell personal, bé per contagis en la llar o en l’entorn pròxim.

Les dades evidencien l’impacte de gènere d’aquesta crisi: les dones refereixen pitjors indicadors de salut, major afectació per la Covid-19, major taxa de desocupació i ingressos més baixos que els homes, així com una càrrega molt superior pel que fa a l’àmbit domèstic i de les cures

En aquesta presentació, que serà dijous que ve 11 de març i es retransmetrà per streaming, Toni Bruel, Coordinador General de Creu Roja, presentarà el Butlletí sobre la Vulnerabilitat Social núm. 24 ‘L’impacte de la COVID-19 en la població atesa per Creu Roja a través del Pla RESPON’, un estudi que indaga en el risc de pobresa i exclusió social, ingressos, situació ocupacional i els factors associats a la salut, habitatge i protecció social d’aquestes persones amb la finalitat d’oferir informació rellevant a tots els actors implicats en la resposta a la pandèmia des de les administracions públiques, agents socials, tercer sector i acadèmia.

Sobre els Informes Propis Creu Roja

Creu Roja elabora periòdicament investigacions socials i publica informes i butlletins en els quals analitza en profunditat diferents aspectes sobre la vulnerabilitat de les persones amb les quals treballa. Es presenten habitualment 4 informes a l’any, en els quals s’analitzen temes com la pobresa energètica, l’exclusió digital o la relació entre la pobresa i la salut.

Sobre Creu Roja

Creu Roja representa el major moviment humanitari, ciutadà i independent del món que porta 156 anys col·laborant amb entitats públiques i privades perquè la humanitat i la dignitat arribe a totes les persones en qualsevol lloc i en tot moment i circumstàncies. Des del començament de la crisi del COVID-19, Creu Roja està actuant en tots els països del món afectats, representant la major mobilització de recursos, capacitats i persones en la seua història en favor de les persones més vulnerables i la població general.

A Espanya, Creu Roja compta amb més de 250.000 persones voluntàries i més de 1.400 punts d’atenció en tot el territori, que permeten atendre anualment més de 4 milions de persones a nivell nacional, de les quals més de 1,7 milions són ateses des de programes socials. Amb el suport de +1.360.000 socis, empreses i aliats.

Creu Roja Espanyola pertany al Moviment Internacional de la Creu Roja i de la Medialuna Roja present en 192 països. Actuant sempre sota els seus set Principis Fonamentals: Humanitat, Imparcialitat, Neutralitat, Independència, Caràcter Voluntari, Unitat i Universalitat.