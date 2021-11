Més verd i pèrgoles de tela per a donar ombra a la plaça Polo de Bernabé, al barri d’Exposició

Connect on Linked in

La regidoria d’Ecologia Urbana invertirà 80.000 € en la millora de la plaça Polo de Bernabé, dins del procediment de participació ciutadana #DecidimVLC.

La Regidoria d’Ecologia Urbana ha presentat als proponents de la rehabilitació de la plaça Polo de Bernabé, al barri d’Exposició, el projecte preparat des del Servici de Jardineria Sostenible. La remodelació s’executarà pròximament i consisteix, principalment, en la introducció del verd a la zona amb la plantació de vegetació en jardineres. La iniciativa, que va sorgir d’un dels procediments de participació ciutadana Dedicim València, comptarà amb un pressupost de 80.000 €, i com ha dit el vicealcalde i regidor d’Ecologia Urbana, Sergi Campillo, “la idea és fer una plaça més amable i humana, al mateix temps que avancem en les polítiques de renaturalització de les nostres places”.

Més verd, nous elements que donen ombra i algunes millores al paviment. Eixa és la proposta que els proponents van fer per a la plaça Polo de Bernabé, mitjançant el procediment de participació ciutadana Decidim VLC. Este espai fou dissenyat i rehabilitat als anys 90, sense tindre en compte les necessitats d’ombra i d’infraestructura verda per crear zones sostenibles i saludables, com ha explicat Sergi Campillo, “constituint un nou exemple de la necessitat d’introduir el verd en l’espai públic i reconvertir les places com esta en espais més adequats per a les persones”.

La plaça té, a més, un pàrquing subterrani que fa que no siga possible la reconversió en una gran zona verda a l’ús, de manera que, des de l’Ajuntament de València, s’ha treballat en un projecte alternatiu que donara resposta a la petició veïnal respectant l’estructura actual de la plaça i tenint en compte les dificultats que suposen treballar damunt d’un aparcament.

Hui els proponents han pogut vore com quedarà la plaça amb l’augment de la infraestructura verda, la substitució del paviment on es troben ubicats els jocs infantils per millorar-lo i fer-lo més segur, i la instal·lació de pèrgoles de tela per garantir l’ombra durant els mesos d’estiu. El pressupost que es destinarà a esta remodelació serà de 80.000 €, i l’obra s’executarà en breu.