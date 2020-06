Mesures i dispositiu especial per a la suspensió de la celebració de la nit de Sant Joan en les platges d’Alboraia

L’Ajuntament d’Alboraia ha establit mesures addicionals per a evitar aglomeracions i la celebració d’aquesta festa el dia 23 de juny









Des de l’Ajuntament d’Alboraia i la Policia Local s’han estudiat i establit mesures per a evitar qualsevol intent de saltar-se la prohibició de la realització de la festivitat per a la nit del 23 de juny.



A les 20:00h. del dia 23 es procedirà a desallotjar la platja i no es permetrà l’entrada en l’arena fins a les 08:00h. de l’endemà, amb la finalitat de previndre la realització de les fogueres. Els “xiringuitos” tancaran a les 21:00h., i també es tancaran tots els accessos a les platges amb tanques.



L’accés a l’Ermita de Peixets també estarà tancat, així com l’accés al passeig de Patacona des de València, i els accessos a la platja canina tant pel nord com el sud.



Per a això s’ha establit un dispositiu especial en el qual la Policia Local d’Alboraia vigilarà els accessos i prohibirà l’entrada en totes les platges, evitant així qualsevol infracció i vetlant perquè es complisquen les mesures de seguretat establides durant la nit de Sant Joan.



Aquestes mesures se sumen a les ja adoptades a les platges, locals, espais públics, arran de la crisi sanitària produïda per la COVID-19.



La vigilància es veurà reforçada gràcies a aquest dispositiu, que establirà un rigorós control en les zones de platja, amb la finalitat d'evitar que la gent es reunisca en l'arena amb els riscos sanitaris que això comportaria.