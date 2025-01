Un accés ràpid i còmode a la Ciutat de les Arts i les Ciències

Un servei gratuït de transbord entre línies

Metrovalencia facilitarà el desplaçament a totes aquelles persones que vulguen acudir a admirar i gaudir de l’Exposició del Ninot de les Falles 2025 amb la Línia 10 de tramvia (Alacant-Natzaret), ja que la mostra se situa en el Museu de les Ciències, on, en les immediacions, Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) disposa de la parada de tramvia de Ciutat Arts i Ciències-Justícia.

La connexió entre el centre de la ciutat, en l’estació d’Alacant, i el recinte on s’exhibeixen els ninots, en les proximitats de la parada Ciutat Arts i Ciències-Justícia, es realitza en onze minuts, després de recórrer quatre parades. Com per a acudir a la Ciutat de les Arts i les Ciències es pot agafar tant el tramvia amb destinació Natzaret com el de Ciutat Arts i Ciències-Justícia, la freqüència de pas és de 7,5 minuts els dies laborables i de 10 minuts els dissabtes, diumenges i festius.

Cal destacar que els transbords que es realitzen entre les estacions de Xàtiva (L3, L5 i L9), Bailén (L7) i Plaça Espanya (L1 i L2) amb la d’Alacant (L10) es podran fer sense cost. En el sentit invers, des de la L10 a la resta de la xarxa, el transbord tampoc tindrà cost.

És a dir, els viatgers, després d’eixir de les instal·lacions de Metrovalencia en aquestes estacions, podran dirigir-se caminant pel carrer o pel passatge per als vianants de Bailén fins a Alacant, on podran validar el seu títol de transport sense que se’ls descompte cap viatge addicional. El temps disponible per a realitzar aquest enllaç gratuït és de 20 minuts.

L’Exposició del Ninot

L’exposició, que acollirà més de 700 figures infantils i grans, obrirà al públic a partir del dissabte 1 de febrer fins al dimecres 15 de març, en horari de dilluns a dijous de 10 a 20 hores i de divendres a diumenge fins a les 21 hores. Un dia abans, el divendres 31 de gener, es durà a terme la inauguració oficial amb la presència de les autoritats i les Falleres Majors amb la seua Cort d’Honor.

El preu de l’entrada és de 3 euros per al públic en general i 2 euros per a grups. Així mateix, hi ha entrada reduïda per a menors de 4 a 12 anys, majors de 65 anys, persones amb diversitat funcional i socis de la Ciutat de les Arts. Per a tots aquests col·lectius, l’entrada costarà 1,50 euros.