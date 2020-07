Metrovalència invertirà un milió d’euros en millores a Foios

Print This Post

Forma part d’un primer paquet d’inversions en la Línia 3 de metro

Es reduirà notablement el soroll i les vibracions produïdes

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana ha licitat un primer paquet d’inversions en la Línia 3 de metro que suposarà la renovació completa del paviment de tots els passos a nivell, tant carreters com de vianants, a més de la substitució dels desviaments i de gran part de la via.



La inversió prevista en aquest paquet d’accions en tota la línia supera els huit milions d’euros, dels quals al voltant d’un milió correspone a les actuacions previstes a Foios. Les millores dedicades al municipi consisteixen en la substitució dels dos desviaments –coneguts també com a agulles-, la renovació d’una part molt important de via, i la renovació de tots els passos, tant de vianants com de vehicles (Dr. Millan amb Hugo Bacharach, l’avinguda del Cid, i el pas entre andanes entre Ruiz de Lihory amb avda. Mediterrani).



Amb aquestes millores, s’espera obtenir una reducció notable del soroll i de les vibracions que produeix el pas del comboi del tren al seu pas per Foios, donant així resposta a una vella demanda del veïnat.



Sergi Ruiz, alcalde de Foios, ha destacat que «des de 2015, des del consistori hem estat mantenint reunions amb la direcció i responsables de Metrovalència per insistir en la conveniència d’abordar aquestes inversions tan necessàries, que augmentaran la seguretat, per una part, i minimitzaran les molèsties que ocasiona el soroll i les vibracions, per l’altra».



En aquest sentit, el conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi España, ha destacat la necessitat d’aquest tipus d’actuacions, ja que «els passos a nivell són punts de la xarxa que, en matèria de manteniment, requereixen ser reemplaçats i millorats a curt i mitjà termini. Una volta finalitzats aquests treballs, s’obtindrà una millora substancial del servei ferroviari respecte a seguretat, accessibilitat i comoditat».



Però les millores no acaben amb aquestes actuacions, ja que s’ha anunciat per a finals d’any, la licitació d’un nou paquet d’inversions amb els acords recollits a l’Acta de Consens signada el febrer de 2019 entre l’Ajuntament de Foios i Ferrocarrils de la Generalitat. Aquest pacte inclou un nou pas a nivell en Dr. Millan amb Hugo Bacharach -al costat de la Casa dels Segura-, la conversió de l’actual pas entre andanes entre Ruiz de Lihory i avinguda Mediterrani en un nou pas a nivell de vianants, i la millora de la seguretat del pas de vianants existent a l’avinguda del Cid.