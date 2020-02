Microcirugía a un cavallet mar

Print This Post

Els veterinaris del Oceanogràfic salven a un diminut hipocamp, que havia parit unes mil cries, en reduir un prolapse de la seua bossa incubadora



Un minúscul cavallet marí ha pogut sobreviure a un tràgic episodi gràcies a la intervenció dels veterinaris del Oceanogràfic que han emprat la microcirugía per a curar-lo.

En els cavallets marins o hipocamps són els mascles els que tenen un sac on incuben la posada després de rebre de la femella els ous, més de mil. La fecundació es va produint conforme els ous es van depositant en el sac del mascle. L’entrada dels ous en el sac i la seua fertilització es produeix en tot just 6 segons. Al cap de les sis setmanes el mascle va deixant eixir els alevins de l’interior de la seua bossa durant diverses hores.



A vegades després de parir, a causa del gran esforç o nombre de cries, la bossa pot prolapsarse, és a dir donar-se la volta com un calcetí.

Gràcies a que els professionals que cuiden d’aquests animals en l’aquari van descobrir la terrible anomalia, els veterinaris van actuar immediatament per a anestesiar l’animal i retornar la bossa al seu lloc, la qual cosa va requerir quasi de microcirugía amb lupes especials per a tancar l’obertura amb un punt de sutura.

El cavallet es troba totalment recuperat i segueix amb salut els seus hàbits normals.

OCEANOGRÀFIC de València, amb més de 22 milions de visitants des de 2003, és l’element més rellevant de la Ciutat de les Arts i els Ciències i el centre més visitat de la Comunitat Valenciana. Gestionat per Avanqua, pertanyent a Global Omnium, el Oceanogràfic és l’aquari més gran d’Europa en el qual es representen tots els ecosistemes del planeta. L’objectiu final és que el Oceanogràfic contribuïsca al coneixement i la conservació del medi ambient marí, proporcionant als nostres visitants una experiència única, enriquidora i atractiva.

FUNDACIÓ OCEANOGRÀFIC de València naix amb l’objectiu d’ampliar la missió de l’aquari, complementant-la amb el desenvolupament d’iniciatives de responsabilitat social i ambiental que impregnen l’esperit i el treball realitzats.

SOBRE EL GRUP AVANQUA. Integrat per Global Omnium, l’Aquari de Vancouver (el Canadà) i Ket Gestió des d’agost de 2015 es converteix en principal accionista del projecte NOU OCEANOGRÀFIC de València amb dos objectius principals: actuar com a pol d’atracció turística cap a València i ser un centre científic que es preocupa per la conservació, investigació i divulgació de la vida marina.