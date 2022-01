Mig centenar d’agents de la Policia Local de València vigilen la Cavalcada de Reis Mags

Print This Post

Agents de totes les unitats de districte supervisen el compliment de la normativa sanitària en vigor en les 11 cavalcades de pobles i barris

Mig centenar d’agents formen part del dispositiu especial de la Policia Local de València per a la Cavalcada de Reis Mags que se celebrarà esta vesprada en la Plaça de Bous amb la finalitat de vetlar pel compliment de la normativa sanitària en vigor. L’operatiu, que ha arrancat a les 8 d’este matí amb la retirada de vehicles dels carrers de Castelló i d’Alacant, en els voltants de la Plaça de Bous, “evitarà també conductes antisocials i controlarà el trànsit durant l’esdeveniment”. “A més agents de totes les unitats de districte vetlaran perquè les cavalcades programades esta vesprada a partir de les 16.30 en pobles i barris es desenvolupen amb normalitat i sense incidents”, tal com ha informat hui el regidor de Protecció Ciutadana, Aarón Cano.

“Hem treballat en un dispositiu que evite qualsevol situació que puga suposar un risc però necessitem també la col·laboració ciutadana, la màxima responsabilitat de totes les persones davant la situació sanitària tan delicada que tenim en l’actualitat” ha manifestat el regidor, per a qui “la ciutadania ha demostrat durant tota la pandèmia responsabilitat, que continua sent una de les mesures més eficaces per a contindre la propagació del virus”. Aarón Cano també ha mostrat la seua “confiança en el dispositiu policial” i ha felicitat “a tota la plantilla de la Policia Local de València pel seu treball durant estes complicades festes nadalenques”.



El dispositiu especial de la Policia Local de València es mantindrà durant tot el dia encara que serà a partir de la vesprada quan s’incorporarà el reforç de 42 agents a la porta d’accés a les taquilles de la Plaça de Bous al carrer Xátiva. “Hem d’extremar la seguretat però també la prudència i la precaució amb la qual hem actuat durant la pandèmia”. “Sabem el que hem de fer, siguem responsables, la nostra responsabilitat continua salvant vides” ha afegit el regidor de Protecció Ciutadana davant la celebració d’una cavalcada “atípica, adaptada a la situació sanitària i a les indicacions que ha facilitat la Conselleria de Sanitat.