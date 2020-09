Mig centenar de famílies valencianes reben el kit de llars verdes amb material per adoptar hàbits domèstics sostenibles

Connect on Linked in

Alejandro Ramon ha destacat el compromís d’estes famílies “que es preocupen per l’impacte ambiental dels seus hàbits domèstics”.

Esta vesprada, la primera de les 50 famílies de la ciutat de València inscrites al programa Llars Verdes rebrà el kit amb material per facilitar l’adopció de tot un seguit d’hàbits domèstics que redundaran en un estalvi econòmic, més eficiència i un consum responsable. “Volem facilitar el camí cap a la transició energètica i cap a la lluita efectiva contra el canvi climàtic en l’àmbit dels domicilis particulars en la nostra ciutat i així que les famílies més compromeses també puguen seguir la senda iniciada per l’Ajuntament de València per fer de la nostra una ciutat més sostenible i respectuosa amb el seu entorn”, ha explicat el regidor d’Emergència Climàtica i Transició Energètica, Alejandro Ramon.



El regidor ha posat en valor el compromís de mig centenar de famílies de la ciutat inscrites al programa educatiu Llars Verdes, l’objectiu del qual és incidir en el canvi d’actitud de la ciutadania per fomentar formes de consum i ús de recursos amb menys impacte. Esta iniciativa, impulsada per la Fundació València Clima i Energia del consistori, a través dels seus dos equipaments d’atenció ciutadana –l’Oficina d’Energia i l’Observatori de Canvi Climàtic- i amb la col·laboració del Centre d’Educació Ambiental de la Comunitat Valenciana (CEACV) i del Centre Nacional d’Educació Ambiental (CENEAM), preveu un seguiment personalitzat per analitzar els consums domèstics de la llar, un assessorament personalitzat durant la durada del programa per solucionar dubtes en l’àmbit de la sostenibilitat a la llar i tallers (que seran virtuals principalment atesa la situació sanitària vigent) de sostenibilitat ambiental amb consells pràctics i senzills per a facilitar també l’estalvi en les factures domèstiques. A més, hi haurà materials per a facilitar eixe estalvi, l’eficiència i el consum responsable i es plantejaran rutes ambientals, guiades i gratuïtes.



El regidor ha agraït la participació de les famílies involucrades en este projecte gratuït per a elles. “Són l’exemple perfecte de la ciutadania activa i compromesa que necessitem per aconseguir la València del futur que volem i mereixem”, ha afegit.