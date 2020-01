Mig miler de participants per a les dues cavalcades de Xirivella

Print This Post

Els col·lectius i associacions locals, actors principals en la vesprada més màgica de l’any

Un total de 550 persones disfressades amb motius nadalencs participaran en les dues cavalcades de Reyes organitzades per l’Ajuntament de Xirivella per a la vesprada del pròxim diumenge, 5 de gener. Agrupacions falleres, clavaris, centres culturals regionals, clubs esportius… Un any més, la implicació voluntària i altruista dels col·lectius i associacions locals portarà la màgia a banda i banda del nou llit del Túria.

La primera cavalcada recorrerà, a partir de les 17:30h, el Barri de la Llum, des del carrer Constantí Llombart fins a la Plaça de l’Alqueria Nova. Les seues Majestats desfilaran sobre una carrossa al ritme d’un grup d’animació. I a partir de les 18h, la segona cavalcada arrancarà des de la Plaça de l’Església de Sant Ramon per a recórrer l’Avinguda Camí Nou fins a Plaça d’Espanya. En aquesta ocasió cada rei disposarà de carrossa pròpia i grup d’animació. Les voluntàries i voluntaris d’Adixi, l’Associació de Discapacitats de Xirivella, obrirà un any més la marxa.

Durant el recorregut de les dues cavalcades es llançaran caramels i, en finalitzar, els Reis Mags atendran i obsequiaran regals al públic infantil. “La cavalcada és un dia d’il·lusió per a totes les xiquetes i xiquets, però és també un dia d’implicació i compromís de les associacions i col·lectius de Xirivella, als qui agraïsc enormement el seu esforç”, destaca Encarna Martí, regidora de Festes. “Fòrum Festa tix cada any una xarxa de voluntariat imprescindible perquè tot isca bé, i l’empremta de l’associacionisme local està present en cada celebració del nostre municipi”, conclou Martí.