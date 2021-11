Mig miler d’escolars assistixen a l’obra Lluna d’Horta Teatre dins de la campanya de teatre escolar de la Regidoria de Cultura d’Alzira

Connect on Linked in

El 16 de novembre es presentarà als centres educatius l’oferta de visites guiades dramatitzades al Gran Teatre

La campanya escolar «ajuda a fer nous espectadors», segons el regidor, Alfred Aranda

Cinc-cents escolars de primer i segon cicle de primària dels diversos centres educatius d’Alzira participen des d’ahir al Gran Teatre a la campanya de teatre escolar. Enguany, l’alumnat ha gaudit de l’obra Lluna de l’Horta Teatre, una producció de la Sala Escalante.

Ahir i hui, el Gran Teatre ha obert les seues portes per a l’alumnat, tot i que des de fa setmanes el professorat ja ha estat treballant l’obra a les aules amb una guia didàctica. En esta edició ha participat l’alumnat dels centres Tirant Lo Blanch, Pintor Andreu, La Puríssima, l’Alborxí, Xúquer i Lluís Vives. A l’espectacle Lluna, convergixen el teatre de text, la dansa contemporània, la música, la poesia i l’audiovisual. La proposta teatral és una aventura galàctica protagonitzada per una xiqueta, Lluna, que tractarà de desentranyar al costat dels seus amics alguns dels misteris que emboliquen l’univers.

El regidor de Cultura, Alfred Aranda, ha valorat l’experiència com a molt profitosa per a l’alumnat i per part de l’Ajuntament es complix també un dels objectius: acostar la cultura a tots els segments de la societat i crear nous espectadors. «Una de les línies de continuïtat en la nova etapa del teatre és apropar el teatre a tots els sectors de la ciutat, i pensem que apropar-ho als xiquets per a fer nous espectadors és fonamental», indica el regidor de Cultura, Alfred Aranda. La iniciativa s’emmarca en la campanya de Teatre Escolar de la Diputació de València. Ahir dimecres i hui dijous, s’han realitzat dues sessions, una a les 9.30 hores i una a les 11 hores, per les quals han passat vora mig miler de xiquetes i xiquets. La Regidoria de Cultura va facilitar al professorat fa quinze dies el dossier didàctic de l’obra perquè pogueren preparar la visita al teatre.

El 16 de novembre se celebrarà una reunió amb els centres educatius per a presentar la campanya de teatre escolar, així com l’oferta de visites guiades al Gran Teatre, una de les propostes que s’inclou en la celebració del centenari del Gran Teatre: «A partir de gener, començarà la campanya de visites guiades per als centres educatius perquè puguen conéixer les instal·lacions sense actuacions. Seran unes visites dramatitzades, i tots els xiquets que hi participen s’enduran el quadern didàctic Descobrim el Gran Teatre, que hem editat des de l’Ajuntament, on poden conéixer millor este edifici, la seua història i algunes anècdotes», ha explicat Aranda, que ha dit que la Regidoria que hi presidix està «bolcada en la difusió de la cultura», una tasca que «està anant molt bé, i ja hi ha molts espectacles que han exhaurit les entrades en poc de temps, perquè la gent té ganes d’eixir i de gaudir amb la cultura, mantenint totes les precaucions».