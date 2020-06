Mig milió d’euros per a reubanitzar l’avinguda de Guadassuar a l’Alcúdia

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

El Conseller d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica Rubén Martínez Dalmau ha presentat el programa “Reconstruïm pobles”, que dota amb 15 milions d’euros 70 municipis amb l’objectiu què siguen inclusius, segurs, resilients i sostenibles.

L’alcalde de l’Alcúdia, Andreu Salom, ha acudit a l’acte per assabentar-se de primera mà de la concessió de 500.000 euros per a la urbanització de l’avinguda de Guadassuar, un projecte reivindicat per la ciutadania alcudiana que es durà a terme entre 2020 i 2022.