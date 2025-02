Miguel Barrachina: “Els festejos taurins de l’estiu vinent comptaran amb veterinari de guàrdia”

La normativa que regularà la figura del veterinari de guàrdia en els festejos taurins es troba en la seua fase final de tramitació.

Amb aquesta mesura es dona resposta a una demanda per al manteniment i protecció del sector de reses braves.

El conseller d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca, Miguel Barrachina, ha anunciat que “la Conselleria disposarà per als festejos taurins de l’estiu vinent d’un veterinari de guàrdia, garantint així el compliment de la normativa de benestar animal i la seguretat tant dels bous com dels participants.”

El conseller d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca, Miguel Barrachina, ha destacat la importància d’aquesta iniciativa: “Els festejos taurins formen part de la nostra tradició i cultura, i garantir el benestar dels animals i la seguretat dels assistents és una prioritat. Amb aquesta mesura, reforcem el nostre compromís amb una celebració responsable i regulada.”

Així s’ha manifestat el conseller després de mantenir una trobada amb representants de la Real Unió de Criadors de Toros de Lidia.

A més, Miguel Barrachina ha recordat que es “establiran protocols específics per a l’atenció veterinària en cas d’accidents, assegurant la correcta aplicació de les normatives vigents en matèria de benestar animal“. La Conselleria està treballant en col·laboració amb associacions taurines i entitats del sector per a garantir el desenvolupament adequat d’aquestes festivitats.

3,5 milions per a ramaderies afectades per les riuades

D’altra banda, Barrachina ha recordat que des del Consell s’ha posat en marxa una línia d’ajudes directes dotada amb 3,5 milions d’euros per a explotacions ramaderes afectades per les riuades, que cobrirà el 100 % de les despeses ocasionades per la reposició d’animals morts, així com per a la recuperació de pinsos, farratges, equipament i maquinària danyats per les inundacions.

El conseller ha incidit que s’estima una pèrdua de 10.000 caps de bestiar, i ha assegurat que les ajudes es concediran de forma ràpida i senzilla.

Finalment, ha reiterat el compromís del Consell amb el sector ramader: “Vàrem ser els primers en arribar, i serem els últims en anar-nos-en quan l’activitat estiga completament recuperada”.