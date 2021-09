Miguel Carlos Montesinos, guanyador del XVIII Concurs de pintura ràpida “Godella i el seu entorn”

Print This Post

Miguel Carlos Montesinos es va adjudicar el primer premi en el Concurs de pintura ràpida “Godella i el seu entorn”, que va celebrar la seua dihuitena edició el passat cap de setmana i en el qual van participar més d’una trentena artistes de totes les edats. María Ochoa, per la seua part, va aconseguir el premi de la categoria local.

En la categoria de majors de 16 anys, Miguel Carlos Montesinos va rebre, a més del guardó que va acreditar la seua obra com la millor per part del jurat, un premi en metàl·lic per valor de 1.000 euros. Mentrestant, Manuel Giménez i Amparo Bayarri van aconseguir el segon i tercer premi, respectivament, gràcies als seus treballs elaborats durant la jornada de dissabte i un premi en metàl·lic.

Mentrestant, Aurelio García i Héctor Dols també van tindre el reconeixement del jurat i es van emportar sengles premis en material de belles arts valorats en 150 euros.

D’altra banda, en la categoria de menors de 16 anys, l’obra de Noah Alwan va ser designada com la millor del certamen, mentre que Miriam Corell i Lucía González van aconseguir els dos segons premis.

José Vergara, pintor, restaurador i gravador en el Museu de la Biblioteca Valenciana, Josep Ferriol, comissari, pintor i professor d’arts plàstiques, Manuel Silvestre, catedràtic de serigrafia de la Facultat de Belles Arts de la UPV, pintor i gravador, i Francisca Lita, professora de la Facultat de Belles Arts de la UPV, pintora i gravadora, van integrar el jurat d’este certamen, presidit per la regidora de Cultura, Tatiana Prades.

La regidora va destacar l’excel·lent treball realitzat pels autors: “Hem gaudit d’una jornada on l’art va eixir al carrer. Cada artista va buscar un raconet peculiar a Godella per a immortalitzar-lo en les seues respectives obres, deixant que la ciutadania vera l’evolució i el procés creatiu de cadascun d’ells”.

“El nivell dels més de 30 artistes que es van donar cita a Godella posa de manifest el gran moment que viu el Concurs “Godella i el seu entorn”, que després de 18 anys s’ha consolidat com un dels grans referents en el territori autonòmic”, ha continuat Prades, qui va lloar el gran nivell dels participants en totes dues categories.