Milers de falleres i fallers desfilen davant la Mare de Déu en l’acte més multitudinari i emotiu de les Falles

Dia somiat per les falleres majors

L’Ofrena de flors a la Verge dels Desemparats és un dia gran per a les màximes representants de la festa fallera en cadascuna de les 382 comissions de la ciutat de València i aquelles que formen part de Junta Central Fallera. Les falleres ho viuen amb especial emoció, la seua desfilada està repleta de nervis i emotivitat, de sentiments a flor de pell i de detalls que es retenen en la retina i en la memòria fallera.

Bé siga accedint pel carrer de la Pau o per Sant Vicent, el públic ovaciona el pas de cada fallera major, tant la major com la infantil. Elles solen respondre amb un somriure i una mirada d’afecte a la vora de l’emoció. Desfilen soles, separades de la resta de la comissió. Cada falla s’organitza d’una forma, hi ha falles en la qual els pares desfilen just darrere, en un segon pla per a gaudir d’aqueix màgic moment en el qual la fallera major accedeix a la plaça de la Verge i per megafonia s’escolta el seu nom.

El ritual és màgic, diferent i personal. No es comparteix ni es pot explicar amb paraules, només amb mirades. El recorregut és llarg, una costa amunt en cansament o una baixada directa a desembocar en el moment més esperat d’una fallera major. Després és l’acte que amb major emotivitat recorden del seu regnat faller.