Milers de fallers i falleres participen en l’Ofrena a la Mare de Déu de Torrent

L’acte, que enguany ha tornat a celebrar-se en un sol dia, ha reunit les 29 comissions torrentines que han oferit els seus rams a la geperudeta

Els carrers de Torrent s’ompliren ahir a la vesprada de música i flors amb motiu de l’Ofrena a la Mare de Déu del Desemparats; un dels actes grans de la setmana fallera i que, enguany, ha tornat a celebrar-se en un sol dia i on han participat les 29 comissions falleres. Des de la font de les Granotes fins a la plaça de l’Església, milers de fallers i falleres, tant majors com infantils, han desfilat amb sentiment i devoció per a oferir el seus rams de flors a la geperudeta. L’acte començà amb els vestidors de la Mare de Déu, els seguiren les cases regionals, les 29 comissions falleres, les regines de Sogorb i les falleres majors de Torrent, Carmen Raga i Ortí i Leyre Gallego i Ruiz, que amb les seues corts d’honor foren les encarregades de tancar l’Ofrena de 2019.

En arribar a la geperudeta, Carmen i Leyre entregaren els rams a la patrona de València, i en companyia de l’alcalde, Jesús Ros, i el regidor de Falles, José Antonio Castillejo, cantaren l’himne de la Mare de Déu, de Torrent i de València.

Mascletà

D’altra banda, hui al migdia, els fallers i les falleres han viscut la tercera mascletà a la plaça del Bisbe Benlloch. Un espectacle a càrrec de la pirotècnia Turís, que ha disparat 100 kg de pólvora. La mascletada s’ha retransmés, com tots els dies, en directe per l’Ajuntament de Torrent, a través dels seus canals de xarxes socials: Facebook i Youtube. A més a més, els espectadors, que no només són torrentins i torrentines sinó de tots els racons del món, han pogut gaudir i conéixer més la festa fallera amb una sèrie d’entrevistes i reportatges al voltant de les falles.

Nit del Foc

Les activitats continuen esta vesprada amb la Nit de Foc, un acte que començarà amb unes tradicionals dansaes. A les 19.00 h des de l’església de Sant Josep fins a la plaça de la Unió Musical. En acabar arribarà el gran moment del castell, que tindrà lloc a la plaça de la Unió Musical al voltant de les 20.30 h. L’encarregada de l’espectacle és l’empresa Hermanos Caballer.