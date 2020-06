Milers de guants de plàstic estan inundant els nostres municipis

Connect on Linked in

L’Aliança per l’Emergència Climàtica de Paterna i SAB ha rebut nombroses denúncies de persones que alerten sobre la contaminació que s’està produint pels guants d’un sol ús en els supermercats. Ens hem acostat als voltants d’un centre comercial a Paterna i hem pogut comprovar que milers de guants de plàstic s’amunteguen entre les plantes, els descampats i prop de la carretera.



L’Aliança per l’Emergència Climàtica ha visitat altres supermercats i comprovant que la majoria col·loquen unes papereres molt xicotetes i gens visibles, que a més no buiden amb assiduïtat, i que no faciliten que les persones puguen depositar els guants amb comoditat després d’usar-los. Alguns supermercats ni tan sols faciliten papereres per a depositar els guants després del seu ús.



L’exemple de Paterna es reproduix en totes les localitats i això significa que milions de guants d’un sol ús acabaran volant fins als barrancs i els rius i acabaran en la mar. Està demostrat que 80% dels fems marins provenen de la terra. Aquestes restes de guants de plàstic contaminaran encara més les mars i la fauna marina i, convertits en microplàstics, seran ingerits pels peixos i després arribaran als nostres cossos causant-nos trastorns i malalties, tal com ja està passant amb les restes de bosses i altres objectes plàstics.



Les autoritats sanitàries no obliguen a l’ús de guants perquè han comprovat que la pell és una barrera suficient per a parar el virus i que, a més, poden ser contraproduents contra el Covid19, ja que donen una falsa sensació de seguretat. Un guant no impedeix a la gent tocar-se els ulls i després els productes del supermercat. És suficient amb llavar-se les mans o posar gel hidroalcohòlic en l’entrada i eixida de la botiga.



S’ha enviat una sol·licitud a la Conselleria de Sanitat perquè establisca en una norma la no obligatorietat de l’ús de guants d’un sol ús en els supermercats, i també ens hem posat en contacte amb la Conselleria d’Emergència Climàtica perquè exigisca a les superfícies d’alimentació una gestió eficient dels residus per a poder recuperar el 100% dels guants de plàstic usats.