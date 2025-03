Milers de joves viuen i gaudeixen de la primera jornada del Saló del Còmic de València

Milers de joves i escolars de tota la Comunitat Valenciana han viscut una experiència única en el Saló del Còmic de València. Des de primera hora del matí de hui divendres, han pogut gaudir de tota l’oferta cultural que el Saló ha organitzat per a ells.

El respatler institucional ha sigut evident. El director general de Cultura, Miquel Nadal; el director de l’IVAJ, Vicent Ripoll; la directora gerent de l’Associació de Professionals de la Il·lustració Valenciana (APIV), Águeda Forés; el diputat de Cultura de la Diputació de València, Paco Teruel, i el regidor de Cultura de l’Ajuntament de València, José Luis Moreno, entre altres autoritats, han recorregut el Saló per a conéixer de primera mà les novetats i activitats que tindran lloc durant aquesta nova edició, que ha obert hui les seues portes i que fins al diumenge 2 de març a les 19 hores, oferirà una oferta cultural i d’entreteniment familiar sense precedents.

La Zona de Joc & Rol del Saló, que compta amb el patrocini de l’IVAJ i la seua Experiència Carnet Jove, ha sigut un dels espais favorits del públic jove, amb més de 600 llocs de joc on tots han pogut gaudir de partides eternes, emocionants tornejos i descobrir o donar vida a nous prototips de jocs de taula i rol.

El Saló celebra l’excel·lència del còmic en l’acte d’entrega dels Premis Antifaç

Un any més, el Saló del Còmic de València, junt amb la Càtedra d’Estudis del Còmic Fundació SM-Universitat de València, reconeixen la labor de promoció de la cultura del còmic i el foment de la lectura amb els seus Premis Antifaç. L’acte d’entrega d’aquests guardons tindrà lloc en l’Escenari principal a les 12.30 hores.

Mercat de drets i presentació de portafolis

També, en el marc del Saló del Còmic de València, el Mercat de Drets i la revisió de portafolis ja estan en marxa, consolidant l’esdeveniment com una plataforma clau per a la indústria editorial valenciana. Durant hui i demà, editorials locals establiran contacte amb representants internacionals de França, Polònia i Regne Unit, obrint noves oportunitats de negoci i acords comercials. A més, la revisió de portafolis, organitzada en col·laboració amb APIV, permetrà que autors valencians presenten el seu treball davant d’editors, impulsant la internacionalització i el reconeixement del talent local dins del sector del còmic i la literatura.

Agenda cultural del còmic per a demà dissabte 1 de març

L’agenda de demà dissabte comença fort amb la participació de tres autores fonamentals del còmic actual, que compartiran amb el públic com parteixen de la realitat per a desenvolupar les seues pròpies narratives, cadascuna amb un enfocament i una estètica inconfusible, en la xarrada ‘La nova vida del Slice of life’. Elles són Nadia Hafid, Marian Sáez i Laura Pérez, moderades per Noelia Ibarra, de l’Àrea Didàctica de la Llengua i la Literatura de la Universitat de València. Serà a les 11.30 h en la Sala 2.

L’acte més esperat serà la trobada amb l’autora nord-americana, Emil Ferris, convertida en un fenomen gràcies a ‘El que més m’agrada són els monstres’. Durant la xarrada reflexionarà sobre el seu procés creatiu i la manera en què la seua obra ha desafiat els límits del còmic. La trobada tindrà lloc en la Sala 1 a les 13 hores.

L’autora marroquina Zaida Fasiki i Genie Espinosa, moderades per Adela Cortijo, parlaran sobre el feminisme en el còmic. Dues autores amb trajectòries i orígens diferents compartiran com entenen el feminisme, el seu grau de compromís amb l’obra i la seua visió de la realitat que les envolta. Sala 1 a les 14 h.

D’altra banda, els autors internacionals Neyef i Jim Bishop compartiran taula amb Miguel Vila i David Sancho, on debatran sobre els nous camins que està prenent la historieta. Cadascun d’ells, moderats per Álvaro Devís, aportarà la seua visió d’aquesta revolució. Sala 1 a les 16 h.

‘Primers testimonis de l’experiència negra en el còmic’ és una altra de les xarrades del dia. En ella, una periodista especialitzada, Lucía Mbomío, un autor equatoguineà, Eusebio Nsué, i un historietista que ha plasmat la negritud al Brasil, Marcel D’Salete, amb la moderació de Ken Province, reflexionaran sobre la identitat, la memòria i la narrativa necessàries per a mantindre la memòria. Sala 1 a les 17.10 hores. Així com la xarrada ‘Vinyetes de realitat’, on Fasiki, Nsué, Miguel A. Giner Bou i David Sala exploraran com el còmic s’ha convertit en una via de temes socials, polítics i personals amb una mirada única. Sala 1 a les 19.10 h.

A les 18 h, el Periodisme i el còmic serà el tema que tractaran Laura Ballester, Carlos Spottorno, Cristina Durán i Paco Roca, una fusió entre dos gèneres, el reportatge i la historieta, que ha donat lloc a noves formes de contar la realitat. Junts analitzaran el potencial del còmic com a ferramenta periodística a les 18 h en la Sala 1.

Nazario i la seua mirada sobre les vinyetes, Sala 4 a les 17.10 h, Superherois a Espanya; els projectes impossibles de pel·lícules basades en còmic… seran altres de les activitats culturals de còmic que tindran lloc demà en el Saló.

Concerts i molt de Cosplay arriben a la Zona Àsia

De bon matí, el cosplay protagonitzarà les activitats de la Zona Àsia per a arribar a la màxima expressió amb el Concurs Idol Matsuri, que tindrà lloc en l’escenari principal a les 13 h. Abans, tallers, concerts, xarrades, exhibicions i les actuacions del Concurs Cosmaster, per al delit de tots els fans d’aquesta modalitat d’art.

També Ana Oncina, amb els seus mítics personatges Croqueta i Empanadilla, presentarà la seua nova obra ‘El Japó vist per ella mateixa’; una trobada amb les autores del primer cartell d’aquesta zona, Xian Nu Studio, o la presentació de ‘Mangakas a Senseis’ amb Fidel de Tovar i Dani Bermúdez (Norma) completen un ampli programa d’activitats per als amants de la cultura asiàtica.