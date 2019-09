Milers de persones participen en el World Paella Day de Cullera

Print This Post

La localitat s’ha sumat a les grans ciutats del món en els actes commemoratius del dia internacional de la recepta

Milers de turistes i visitants han participat en l’acte del World Paella Day que ha tingut lloc este migdia a Cullera. La ciutat s’ha sumat per primera vegada a la jornada mundial de promoció del principal plat espanyol.

La iniciativa ha resultat ser tot un èxit. I és que la combinació d’arròs i platja mai falla a la capital turística de la Ribera. Els hostalers de la localitat, amb l’Associació Empresarial d’Hostaleria (AEHC) presidida per Juan Femenía, s’han bolcat en una iniciativa impulsada en l’àmbit local per la regidoria de Turisme del consistori, dirigida per Débora Marí.

Després d’un showcooking en el qual s’han donat a conéixer els secrets de la recepta, s’han cuinat trenta paelles que, literalment, han ‘volat’ durant la degustació gratuïta posterior per al públic.

Tot això, en el marc de les accions promocionals que s’han dut a terme hui a tot el món. Nova York, Tòquio, Londres, Moscou, París, Milà, Quito, Rotterdam, Zuric, València i Cullera han estat l’epicentre del Dia Internacional de la Paella.

Unesco

La capital turística també ha estat present en l’acte que ha tingut lloc a París. L’alcalde i diputat provincial de Turisme, Jordi Mayor, acompanyat per Marí, han sigut convidats en representació de Cullera a la paella que ha oferit l’ambaixador espanyol en la Unesco, Andrés Perelló, un esdeveniment en el qual han participat representants de països d’arreu del món.

«Hem tingut una magnífica oportunitat perquè el nom de Cullera s’haja sumat al de les grans capitals del món on hui la paella ha sigut la protagonista», ha assenyalat Mayor, qui, d’altra banda, ha agraït la resposta del públic, la qual cosa al seu parer és una mostra de l’«extraordinari encert estratègic que resulta de combinar l’atractiu de la marca turística Visit Cullera i la gastronomia mediterrània».

Per la seua banda, Marí ha volgut agrair la implicació del sector hostaler local, al qual ha qualificat d’«un dels més compromesos amb la destinació turística i un dels millors preparats de tota la província».

El Dia Internacional de la Paella és un reconeixement al plat més universal de la gastronomia de València. Un dia en què els valencians compartixen el seu gran plat amb la resta del món per a celebrar, més enllà de receptes i ingredients, la internacionalitat d’aquest. Un menjar d’humil origen valencià que ha traspassat totes les fronteres. Amb huit milions de cerques anuals en internet, que el converteixen en el quart plat més important del planeta.