Torrent celebra Sant Blai amb tradició, gastronomia i festa

Un cap de setmana ple d’activitats amb la Fira del Xocolate i l’Entrà de la Flor

Torrent es prepara per a celebrar el seu cap de setmana més festiu de l’hivern, coincidint amb la festivitat de Sant Blai, una de les més volgudes pels torrentinos. Encara que no és el patró de la ciutat en l’actualitat, esta festa es manté com una de les més arrelades i esperades en el calendari local.

El dilluns 3 de febrer, la ciutat arrancarà amb el tradicional porrat de Sant Blai al carrer Ramón y Cajal i els seus voltants. Durant tot el dia, milers de torrentinos i visitants de la província de València recorreran el mercat, disfrutant de la varietat de productes i d’un ambient carregat de tradició.

Tradicions gastronòmiques i religioses

Com és costum, els veïns de Torrent acudiran als forns locals per a adquirir els tradicionals “gaiatos de Sant Blai”, que cada any es reinventen amb noves varietats. Als clàssics, tant dolços com salats, se sumen ara versions amb xocolate i farcits de nata, entre altres. Estos gaiatos seran beneïts en la Parròquia de Sant Luís Bertrán, on es troba la imatge de Sant Blai, així com en altres parròquies de la ciutat.

A més, centenars de torrentinos visitaran l’Ermita per a untar la gola amb l’oli beneït, mantenint viva la tradició que protegix contra el “mal de gola”. Un altre dels dolços típics d’esta jornada són els “santblaiets”, unes galetes, elaborades amb una recepta secreta, per les dones de la Confraria de Sant Blai, que es venen exclusivament el 3 de febrer a la porta de l’Ermita.

En l’àmbit gastronòmic, el Rossejat Torrentí és el plat estrela del dia de Sant Blai. Este arròs al forn, característic per les seues pilotes salades i dolços, és un símbol de la identitat culinària de la ciutat. Antigament, s’emportava als forns del barri per a la seua cocció final, la qual cosa li va valdre el nom de “arròs passejat”.

Clavaris, xiquets del miracle i actes religiosos

Enguany, la Confraria de Sant Blai compta amb 8 clavariesas i 13 clavaris, xiquets i xiquetes de la ciutat, juntament amb els “Xiquets del Miracle”, Adriana Fernández Ramos i Jaume Bemavent Segura. Exercixen de mares col·laboradores, Ana García Medina, Carmen Fernández Alcalá i Marta Furió Gómez.

A les 11.30 hores, els clavaris es reuniran en la plaça de l’Església i, acompanyats pel so del tabal i la dolçaina, es dirigiran en processó fins a la Parròquia de Sant Luís Bertrán per a la celebració de la Missa. A la vesprada, a les 18.00 hores, tindrà lloc la solemne processó en honor a Sant Blai, que finalitzarà amb un espectacle de focs artificials i el recitat del Vers a Sant Blai i els gojos tradicionals.

Un cap de setmana ple d’activitats amb la II Fira del Xocolate i l’Entrada de la Flor

El dia de Sant Blai no és festiu laboral, encara que sí festiu escolar, i la ciutat s’ompli d’activitats. A més de la fira i el porrat de Sant Blai, enguany Torrent celebra la segona edició de la Fira del Xocolate, que s’instal·larà en l’Avinguda al Vedat del 31 de gener al 3 de febrer. Esta fira, que en la seua primera edició va atraure a milers de visitants, inclourà llocs de formatges de tota Espanya, un dels productes més exitosos de l’any passat. La ciutat espera superar els 120.000 visitants entre les dos fires.

El cap de setmana festiu arrancarà el dissabte 1 de febrer amb la tradicional Entrà de la Flor, una celebració amb més de 400 anys d’història. Els clavaris de la Confraria de la Verge del Rosari i Sant Luís Gonzaga portaran la primera branca de l’ametler en flor com a ofrena a la Verge. A més, a la nit, se celebrarà la tradicional Cordà que es desplaça al carrer Maestro Giner, després de la petició de la clavària.

L’alcaldessa de Torrent, Amparo Folgado, ha volgut convidar a tots els veïns de Torrent i de la província de València a viure este cap de setmana tan especial. “Sant Blai és una de les nostres festes més estimades i, juntament amb l’Entrà de la Flor i la Fira del Xocolate, convertixen a Torrent en l’epicentre de la tradició i la gastronomia valenciana. Anime a tots els torrentinos a eixir al carrer, disfrutar dels nostres costums i a impulsar el comerç i l’activitat econòmica de la nostra ciutat, més si cap en este any, en què continuem recuperant-nos després de la DANA del passat 29 d’octubre”, ha afirmat.

Així mateix, l’alcaldessa ha fet una crida als visitants d’altres localitats: “Torrent s’obri al món este cap de setmana. Convidem a tots els valencians i als qui vulguen conéixer les nostres tradicions a visitar la nostra gran ciutat, disfrutar de la nostra gastronomia, del nostre comerç i participar en les nostres festes, que estan carregades d’història i són patrimoni de la Comunitat Valenciana”.

Amb esta programació, Torrent es prepara per a un cap de setmana llarg, replet de tradició, cultura i sabors, on grans i xicotets podran disfrutar d’unes jornades úniques que reforcen el sentiment d’identitat de la ciutat.