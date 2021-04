Milers d’interaccions permeten “un balanç molt positiu” de la campanya ‘València en valencià’ en les xarxes socials

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

La regidora de Gestió de Recursos, Luisa Notario, ha fet un balanç “molt positiu” de la darrera campanya impulsada des del Gabinet de Normalització Lingüística perquè s’exposaren per les xarxes socials experiències quotidianes positives relacionades amb l’ús del valencià en la ciutat de València. Més de 3.200 piulades, de 18.000 interaccions i un abast estimat superior al milió i mig de persones són les xifres recollides únicament a la xarxa social Twitter.

La campanya pretenia “fomentar l’ús del valencià en tots els barris i pobles de València per arribar a persones de diferents perfils i franges d’edat” amb l’etiqueta #EnValenciàVLC i Notario ha agraït la resposta ciutadana que, només en tres dies, va omplir de missatges les xarxes, “amb un ressò molt gran, tant quantitativament com des d’una perspectiva de qualitat per l’interés de totes les experiències exposades”. A més, ha destacat que a banda de la gran repercussió de la campanya en Twitter, el Gabinet de Normalització Lingüística ha registrat un creixement de seguiments dels seus perfils en totes les xarxes socials (principalment en Instagram, però també en Spotify, Facebook, Twitter i YouTube).

La campanya, a la que es van sumar persones conegudes de l’àmbit de la televisió i la cultura valenciana, així com moltes persones creadores de continguts per a xarxes, vindrà seguida de més iniciatives del Gabinet de Normalització Lingüística perquè es continue utilitzant el valencià en València. “Ara continuarà la fase d’implantació amb nous continguts, que també estan tenint una molt bona rebuda per part de la ciutadania”, ha explicat Notario.

“A València es parla valencià. Volíem demostrar-ho i ho hem demostrat amb esta campanya. La recuperació d’espais d’ús per al valencià, per tal de fer-lo present en tots els àmbits de la vida ciutadana és de gran importància i la contribució de totes i tots és fonamental per aconseguir-ho més enllà de les parets de l’Ajuntament”, ha afirmat.