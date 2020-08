Millora de les canalitzacions i pressió de l’aigua per al col·legi Teodoro Andreu i les escoletes Llepolies i la Muntanyeta d’Alzira

Print This Post

Millorar el servici i estalviar aigua, eixos són els objectius dels treballs d’adequació i millora del grup de pressió encarregat d’abastir al col·legi Pintor Teodoro Andreu i a les escoletes Llepolies i la Muntanyeta.



Estos tres centres educatius rebien per mitjà d’una única canonada el subministrament d’aigua. Ara al desdoblar-la s’han millorat les conduccions que aconseguixen aportar més cabdal i més pressió del que es comptava fins ara.



Aigües de València, empresa encarregada del subministrament d’aigua a la nostra ciutat ha sigut l’encarregada de realitzat les millores que han suposat una despesa de prop de 12.000 euros.



A partir d’esta adequació el Teodoro Andreu i Llepolies comptaran amb un renovat grup de pressió, la qual cosa millorarà notablement el servici. Per altra banda s’ha realitzat una nova connexió per abastir l’aigua a l’escoleta de la Muntanyeta, la que més problemes presentava per estar en una cota més alta que les altres.



“Hem considerat prioritari realitzar estes tasques de condicionament i millora al llarg de l’estiu perquè al començament del nou curs, tant el col·legi com les dos escoletes compten amb un servici en condicions que ajudarà a estalviar aigua, i com sempre, tot el que suposa un estalvi del líquid es convertix en una prioritat per a la Regidoria d’Obres i Serveis Municipals de l’Ajuntament d’Alzira”, segons ha manifestat el regidor encarregat de l’àrea, Fernando Pascual.