Millorar serveis i infraestructures i intensificar la promoció, objectius 2022 del Consorcio Camino del Cid

A la trobada ha assistit el diputat de Turisme de la Diputació de València amb els representants de la resta de diputacions que formen part del Consorci els quals han reivindicat el seu protagonisme en aquest projecte “sostingut, sostenible i respectuós amb les destinacions”

L’entitat ha mantingut en El Burgo de Osma (Soria) la reunió del seu Consell Rector

Consorcio Camino del Cid ha celebrat en El Burgo de Osma (Soria) el seu Consell Rector, al qual han assistit els representants de les diputadiputacions provincials de Burgos, Soria, Guadalajara, Saragossa, Terol, Castelló i València.



En la trobada s’han traçat les principals línies de treball de 2022, any en què el Consorcio Camino del Cid complirà 20 anys d’existència. En aquest sentit, els assistents al Consell han reivindicat el paper de les diputacions en aquest projecte turístic “sostingut, sostenible i respectuós amb les destinacions” al mateix temps que han destacat el paper de les institucions provincials i la seua capacitat col·laborativa interterritorial “per a crear i mantenir un producte turístic en el temps”.



En el Consell Rector, a més, la Diputació de Guadalajara ha cedit el testimoni de la presidència del Consorcio a la Diputació de Soria. “Ha sigut un període complicat, no obstant això, i malgrat la situació sanitària generada per la pandèmia, hem aconseguit tirar avant projectes molt importants per al Camí del Cid i per als viatgers que recorren la ruta”, ha assenyalat el president de Guadalajara, José Luis Vega, qui ha destacat la posada en marxa de l’aplicació mòbil de viatge, el llançament d’una ruta de 1.500 km específica per a bicicletes de gravel, els treballs de senyalització de l’itinerari (amb més de 2.200 intervencions), la creació de l’Associació “Rutes Culturals d’Espanya” o l’haver aconseguit les 200 localitats adherides a la Xarxa de Segellament del Salconduit. “El nostre compromís amb el Camí del Cid és ferm, però aquesta xifra també posa de manifest la implicació dels pobles que formen part del recorregut i la importància que el Camí del Cid ha adquirit amb el temps”.



Per part seua, el president de Soria, Benito Serrano, ha destacat el compromís de les vuit diputacions amb el Camino del Cid. Alguna cosa que, en la seua opinió, ha permès convertir la ruta “en un itinerari de referència en el panorama espanyol”. Així mateix, ha valorat molt positivament el pla d’actuacions previst per a 2022, que girarà en tres grans àrees: infraestructures, dinamització i promoció del recorregut.



Respecte a la primera, es contempla una nova campanya de reforç i conservació de la senyalització senderista i BTT del Camí del Cid que preveu la realització de 2.500 intervencions al llarg de tot el recorregut i s’actualitzarà la informació web de les rutes amb 37 nous mapes i 24 topoguías. A més, s’incorporarà la proposta gravel del Camino del Cid tant a l’aplicació mòbil de la ruta com a terceres plataformes.



Es continuarà treballant a afavorir l’experiència senderista i cicloturista, i el contacte amb les destinacions, molt especialment amb els establiments que són punt de segellament del salconduit, més de 500 en l’actualitat. Precisament en 2022 es llançarà un salconduit digital i es realitzaran campanyes específiques de promoció de l’ús d’aquesta credencial que el viatger pot segellar en més de 200 localitats.



Les activitats de dinamització inclouen exposicions i premis, com l’Álvar Fáñez d’Associacions, en la seua desena edició, o el Concurs de Vídeos, que compleix cinc edicions. Com a novetat, en 2022 se celebrarà un dia dedicat al Camino del Cid, al qual podran sumar-se totes aquelles poblacions de l’itinerari que ho desitgen.



Major promoció de la ruta



La promoció centrarà una part important dels treballs del pròxim any. Les actuacions se centraran en la producció de continguts audiovisuals de qualitat i, entre altres accions, es preveu l’edició d’un nou vídeo promocional del recorregut. Així mateix, i davant l’increment d’interessats del sector mototurístic, es treballarà per a desenvolupar un producte específic destinat a aquest sector i es continuarà apostant pel ral·li mototurístic del Camíno del Cid les dates del qual estan previstes per a finals del mes d’abril.



Quant a promoció internacional, es traduiran noves seccions i continguts de la pàgina web de la ruta i de la seua aplicació mòbil a l’anglès, i es realitzaran accions promocionals en mercats veïns i viatges de familiarització en col·laboració amb les Oficines de Turisme d’Espanya a Holanda i Alemanya. A través Rutes Culturals d’Espanya, la marca turística de Turespaña per a la promoció a l’exterior del Camí del Cid i d’altres quatre grans itineraris turístic-culturals espanyols, s’editaran nous fullets en anglès, francès i alemany, i es produirà un vídeo promocional dels cinc itineraris, entre altres accions.



A la reunió han assistit els presidents provincials de les diputacions de Burgos, Sòria, Guadalajara i Terol, César Rico, Benito Serrano, José Luis Vega i Manuel Rando respectivament; els diputats de Burgos, Sòria, Guadalajara, Saragossa, Terol, Castelló i València, Raquel Contreras, Antonio Pardo, Rubén García, José Carlos Tirado, Diego Piñeiro, Virginia Martí i Jordi Mayor ,al costat d’altres representants provincials de les diputacions que integren el Consorci Camí del Cid.