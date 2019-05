Millores en els centres educatius i propostes molt diverses entre les més votades als pressupostos participatius a Godella

Connect on Linked in

La votació per decidir les propostes que s’han d’executar amb els 40.000€ dels pressupostos participatius de Godella ha finalitzat amb un rècord de participació. 751 persones han pres partit d’esta votació que, després de l’avaluació de l’oficina tècnica de l’Ajuntament, determinarà quines seran les propostes que finalment s’executen.

La regidora de l’àrea, Tatiana Prades, ha destacat la gran acollida que ha tingut enguany este procés, que continua duent-se a terme a través de la plataforma de votació telemàtica. «Cal recordar que veníem de reunions presencials a les que acudien unes 50 persones, i superar ara els més de 700 participants en la votació és molt gratificant», ha dit.

Altre dels aspectes que la regidora ha destacat ha estat la gran varietat de les propostes triades. En primer lloc, «resulta molt satisfactori veure com la gent s’interessa per l’estat dels col·legis públics i valora les condicions en què estudien els xiquets i xiquetes». En este sentit, propostes com la substitució del sòl protector de la zona d’infantil en el col·legi El Barranquet, la transformació de jardineres en bancs en el Cervantes, o la informatització amb tablets en El Barranquet han estat les tres idees més recolzades.

Seguidament, s’han classificat les propostes de neteja i arranjament en llits fluvials en la zona de Campolivar i, amb molt poca diferència de vots, l’adquisició de material de percussió per al Capitolio i repassar i pintar la senyalització horitzontal de Campolivar.

«El fet que hi haja propostes tan diverses entre les guanyadores és molt important perquè significa que col·lectius molt diferents s’interessen per estos pressupostos i volen decidir en què es gasten els diners públics», ha afegit Prades, que també ha recordat que s’estima que es puguen executar aproximadament huit propostes, per ordre de votació.

També és de ressenyar el fet que la majoria de participants tenen entre 36 i 45 anys, però s’ha registrat una participació força notable de 46 a 60 anys i de més de 60 anys, la qual cosa parla molt bé de l’adaptació de les persones majors a les noves tecnologies. Pel que fa al sexe, veiem que han participat quasi el doble d’homes que de dones.

El següent pas serà el de convocar a les persones membres de la mesa dels pressupostos participatius per comunicar-les estos resultats i, després de la valoració tècnica en què es decidirà quines propostes s’executen, esperar a l’adjudicació de contractes i realització de les obres o adquisició de material, segons cada cas.

L’ordre de votació de les propostes presentades en les assemblees temàtica i de barris ha estat el següent:

Substitució del sòl protector de la zona infantil en el CEIP El Barranquet: 107 vots (14,12%)

Transformar jardineres en bancs en CEIP Cervantes: 86 vots (11,35%)

Informatització amb tablets en el CEIP El Barranquet: 83 vots (10,59%)

Neteja i arranjaments en llits fluvials en la zona de Campolivar: 80 vots (10,55%)

Adquisició de material de percussió per al Capitolio: 63 vots (8,31%)

Repassar i pintar senyalització horitzontal de Campolivar: 62 vots (8,18%)

Garatge municipal: 49 vots (6,46%)

Adquisició de 16 tarimes: 38 vots (5,01%)

Asfaltat de carrers: 37 vots (4,88%)

Cobrir els canals pluvials de la pujada a l’Ermita: 34 vots (4,49%)

Restauració del Sant Sepulcre de Godella: 29 vots (3,83%)

Canvi de mobiliari a la societat de jubilats: 19 vots (2,51%)

Carpa amb capacitat per a almenys 300 persones: 18 vots (2,37%)

Condicionament d’un local per a l’associació de veïns i veïnes de Campolivar: 16 vots (2,11%)

Plantació d’arbres en el carrer Arquebisbe Fabián i Fuero: 11 vots (1,45%)

Parcs: 9 vots (1,19%)

Modificació de rètols dels carrers: 8 vots (1,06%)

Locals per a associacions: 7 vots (0,92%)

Contenidors de fem: 2 vots (0,26%)

També es pot consultar el resum de votacions i les propostes detallades en la web http://participa.godella.es/votaciones.php