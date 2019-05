Millores en la via i en els espais públics d’Alfafar

Connect on Linked in

L’àrea de Manteniment de l’Ajuntament d’Alfafar ha dut a terme algunes millores per a millorar l’accessibilitat i la seguretat en diferents zones del municipi.

El repàs dels caragols del parc del Sequer de Nelot, la substitució dels bancs de la zona de joc al parc de les Palmeres o la col·locació de la senyalització al carrer Pérez Llácer són algunes de les accions realitzades durant les últimes setmanes.

L’àrea de Manteniment de l’Ajuntament d’Alfafar ha dut a terme en les últimes setmanes diverses actuacions per a la millora de l’entorn urbà i les vies públiques de la localitat amb l’objectiu de continuar millorant en matèria de seguretat viària, accessibilitat, manteniment de la via i el mobiliari, i incrementar d’aquesta forma la qualitat de vida de la ciutadania d’Alfafar.

Així, s’han realitzat diverses actuacions de millora i rehabilitació dels parcs del Sequer de Nelot, on s’ha repassat els caragols, i al parc de les Palmeres, on s’han substituït els bancs en les zones de joc. També s’ha col·locat la senyalització requerida per informe policial al carrer Pérez Llácer eixida Consolar del Mar i s’han pintat places d’aparcament per a minusvàlids als carrers Ramón y Cajal, Graz Liebernau, Gómez Ferrer i plaça Poeta Miguel Hernández.

L’àrea de Manteniment de l’Ajuntament també ha dut a terme recentment l’asfaltat als carrers Juan Puertes, Cid Campeador, Alacant i avinguda Reyes Católicos a l’altura del parc de les Palmeres.

D’aquesta forma, l’Ajuntament continua treballant per complir amb el seu compromís perquè Alfafar siga un municipi amb un entorn urbà més accessible, amable amb la ciutadania i assegurança per al trànsit per als vianants.