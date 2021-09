Mireia Mollà: Els agricultors han de conéixer el teixit empresarial implicat en la innovació del sector

Connect on Linked in

La consellera d’Agricultura visita l’empresa Seipasa, dedicada a la biotecnologia aplicada a l’agricultura

El secretari autonòmic d’Innovació, Jordi Juan, ha assenyalat que l’agricultura ecològica és clau en la innovació del camp valencià i ha destacat l’exemple d’aquesta empresa, Premi Nacional d’Innovació 2020







La consellera d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Mireia Mollà, ha afirmat que els agricultors han de conéixer el teixit empresarial que està implicat en la innovació del sector, i ha recalcat: “Que vegen que el reforç de la Conselleria en innovació reverteix en una agricultura forta”.



Mireia Mollà ha realitzat aquestes declaracions durant una visita a les instal·lacions de l’empresa Seipasa, dedicada a la innovació agrícola, en la qual ha estat acompanyada pel secretari autonòmic d’Innovació i Transformació Digital, Jordi Juan, i l’alcalde de l’Alcúdia, Andreu Salom.



Per part seua, Seipasa, a través del seu president Pedro Peleato, ha mostrat la seua disposició a continuar innovant per a aportar solucions a l’agricultura valenciana.



Seipasa, situada a l’Alcúdia, treballa en el camp de la biotecnologia aplicada a l’agricultura, especialment en l’acció contra plagues i malalties.



L’empresa té previst construir un nou centre tecnològic i d’innovació amb una superfície de 6.400 metres quadrats d’instal·lacions per a investigar noves substàncies d’origen botànic i microbiològic per a ampliar les seues actuals instal·lacions.