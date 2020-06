Mireia Mollà felicita els 45 municipis guardonats amb bandera blava en la Comunitat Valenciana per la bona gestió ambiental i la qualitat de les aigües

Connect on Linked in

Les platges estan llestes per a obrir la temporada de bany i la campanya turística amb les màximes garanties de qualitat de l’aigua i prestació de serveis



La Comunitat obté 148 banderes blaves i es converteix de nou en la més guardonada del conjunt de l’Estat

La consellera d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Mireia Mollà, ha remés una carta als 45 municipis que han obtingut la bandera blava que premia l’esforç públic i ciutadà per a complir els criteris de gestió i educació ambiental, seguretat, equipament, legalitat, qualitat costanera i qualitat de l’aigua.

La consellera ha destacat el significat de les banderes blaves com “un distintiu representatiu de l’excel·lent qualitat de l’aigua de les platges de la Comunitat Valenciana i un símbol reconegut a nivell internacional”, com acrediten les 148 banderes blaves rebudes, corresponents a 134 platges i 14 ports esportius, que converteixen de nou en 2020 a la Comunitat en la més guardonada del conjunt de l’Estat.

Alacant, amb 86 amb banderes blaves, lidera la classificació a nivell estatal i autonòmica. Castelló, per part seua, compta amb 31 i València amb 30. Per municipis, Orihuela s’alça amb el primer lloc a la província d’Alacant amb 11 banderes, en la de Castelló és Benicàssim la que concentra més distintius, amb cinc, mentre que la ciutat de València obté 7 banderes.

La crisi sanitària i les mesures de seguretat per a evitar el contagi del coronavirus han convertit en atípica la comunicació de les banderes blaves que concedeix la Fundació d’Educació Ambiental (FEE), a través de l’Associació d’Educació Ambiental i del Consumidor (Adeac), el distintiu internacional que reconeix la qualitat de les platges i ports esportius, perquè enguany no podrà celebrar-se el tradicional acte de lliurament.

La COVID-19 ha motivat també que la Conselleria haja intensificat els controls sobre la qualitat de l’aigua, així com l’augment de punts de mostrejos que, juntament amb el respecte a les normes de seguretat, col·loquen a les platges de la Comunitat en disposició de començar la temporada de bany i la campanya turística amb les màximes garanties en qualitat de l’aigua i prestació de serveis.

Mollà ha incidit en l’estricte control analític de la qualitat de l’aigua, una vigilància que el personal tècnic de la Consellera realitza setmanalment -el doble de l’exigit per la normativa estatal- en 252 punts de mostreig corresponents a 221 zones de bany, aconseguint uns 4.500 anàlisis a l’any.

“Continuarem treballant, conjuntament, per a mantindre el nostre ecosistema litoral com a referent de bona gestió, qualitat, excel·lència i conservació del medi natural”, ha expressat la consellera, que ha defensat el distintiu de la bandera blava com un incentiu per a continuar avançant en objectius de caràcter mediambiental.

La consellera ha destacat el treball de posada a punt de les platges que enguany ha hagut de fer la Conselleria enfront dels danys del temporal Gloria i a les dificultats derivades de l’emergència sanitària. En aquest sentit, ha valorat la continuïtat dels treballs d’emergència durant l’estat d’alarma, com els dedicats a la reparació dels emissaris submarins en 8 municipis de Castelló, Alacant i València, amb una inversió de 5 milions d’euros.

Referent a això, la titular d’Emergència Climàtica i Transició Ecològica ha indicat, a més, que aquest dimarts es tanca la convocatòria de 2 milions d’euros per a donar suport a les obres dels municipis en millora de la xarxa de sanejament amb fins a 60.000 euros.

Novetats 2020

Les principals novetats d’enguany són la recuperació de la bandera blava a la platja de Torrelamata sud, a Torrevieja, i la de Viles Higuericas, a Pilar de la Horadada; així mateix, s’ha recuperat la bandera del Port Dàrsena, també de Pilar de la Horadada.

A pesar que la Comunitat revalida, pràcticament, les banderes blaves perd dues, corresponents a una platja i un port esportiu. Referent a això, la Conselleria recorda que el reconeixement no sols atén l’excel·lència en la qualitat de l’aigua, sinó que està vinculat a la disponibilitat d’uns certs serveis i equipaments que poden motivar la concessió o no del distintiu blau.