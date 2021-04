Miriam Turiel (VOX) demana declarar el Segle d’Or de la literatura espanyola Patrimoni Immaterial de la Humanitat

Print This Post

La diputada de VOX ha secundat hui el Dia del Llibre amb aquesta iniciativa i acudint a una mítica llibreria de la ciutat de València

La diputada del Grup Parlamentari VOX Comunitat Valenciana, Miriam Turiel, ha presentat hui, 23 d’abril, Dia del Llibre, una Proposició No de Llei (PNL) en la qual insta el Consell que, al seu torn, inste el Govern d’Espanya que inicie els tràmits oportuns davant la UNESCO perquè es declare el Segle d’Or de la literatura espanyola com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat.

Així mateix, demana a la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport que fomente la lectura dels clàssics espanyols en els centres d’ensenyament de la Comunitat Valenciana.

La diputada de VOX ha posat de rellevància en la seua iniciativa la importància del Segle d’Or per a la nostra cultura i que suposa un llegat transcendental per al conjunt de la humanitat sense oblidar, com a vehicle transmissor, el nostre idioma espanyol.

“Més de 580 milions de persones en el món parlen espanyol; és el tercer idioma en internet, amb un gran potencial de creixement i ho estudien més de 22 milions de persones en 110 països. Per això, resulta imprescindible insistir en la importància, repercussió i necessitat de reconeixement per part del nostre Govern i de la UNESCO, de la influència de la nostra llengua i cultura per a la universalitat i assentament dels fonaments de la civilització occidental”, ha explicat Turiel.

Així mateix, ha indicat que ningú pot posar en dubte “la figura de Miguel de Cervantes Saavedra, ni l’obra magistral de la literatura espanyola, El Quixot de la Manxa -primera novel·la publicada a Europa- o El Pigall de Tormes, d’autoria anònima, com a punt de partida dins del gènere de la novel·la picaresca. Sense oblidar a Lope de Vega (El Cavaller d’Olmedo, el Gos de l’Hortolà, etc.); Luis de Góngora, Francisco de Quevedo; Fernando de Rojas (La Celestina); Sant Joan de la Creu; Garcilaso de la Vega; Juan Ruiz d’Alarcón; Calderón de la Barca; Tirso de Molina; Luis de Góngora; o Francesc de Rioja; entre altres”.

La diputada de VOX ha fet referència a les nombroses dones que van destacar dins d’aquest període d’esplendor, especialment a partir de l’any 1600 com Valentina Pinelo (Llibre de les lloances i excel·lències de la gloriosa Santa Ana); Isabel de Liaño (Història de la vida, mort i miracles de Santa Catalina de Siena); Magdalena de Sant Jerònim; Ana de Zayas; o Leonor de la Cova, entre moltes altres.

Turiel ha recordat que és la Constitució Espanyola, en el seu article 46, la que estableix que “els poders públics garantiran la conservació i promouran l’enriquiment del patrimoni històric, cultural i artístic d’Espanya i dels pobles que la integren, qualsevol que siga el seu règim jurídic i la seua titularitat”.