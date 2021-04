Miriam Turiel (VOX) recrimina a Marzà que no promoga de l’esport femení a la Comunitat Valenciana

La diputada del Grup Parlamentari VOX Comunitat Valenciana, Miriam *Turiel, ha recriminat durant el ple al conseller d’Educació, Esport i Cultura, Vicent Marzà, que no promoga i fomente l’esport femení a la Comunitat Valenciana.

“Protegir la dona no és posar-se una samarreta habitada el 8M i fer-se una foto; tampoc fer polítiques d’enfrontament, ni vestuaris unisex, obviant la biologia amb l’excusa d’una falsa igualtat. Ni sexualizar semàfors, ni que el Ministeri de Ciència tire 50.000 euros per a investigar l’impacte de les floretes…”.

Turiel ha revelat que el confinament ha perjudicat més dones que ha homes, segons alguns informes. “La depressió en dones es dona en un 30% més que en els homes”. La diputada ha explicat que una de les maneres de superar aquesta malaltia és amb l’esport, com aconsellen els experts. “L’esport és fonamental per a pal·liar, revertir i superar la fatiga pandèmica”.

Per a la parlamentària, l’Administració pública ha d’impulsar l’esport i invertir en programes esportius ampliant l’oferta d’activitats. I ha preguntat: “Què han fet vostés sobre aquest tema? Quant temps destina À Punt o en campanyes institucionals a visibilitzar i promocionar l’esport femení?”.

Turiel ha indicat que la iniciativa privada inverteix molts més recursos en esport i equips femenins que la mateixa Generalitat. “Els demane que fomenten l’esport i que deixen d’aprofitar la pandèmia per als seus propòsits partidistes generant desigualtat”.

