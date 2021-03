Mislata abona els primers 300.000 euros d’ajudes a empreses i anuncia un nou pla per a ajudar a nous sectors

Connect on Linked in

El consistori obrirà en els pròxims dies una segona convocatòria de les Ajudes Parèntesis destinades a persones treballadores autònomes i microempreses afectades per les conseqüències econòmiques de la crisi sanitària, ampliant els sectors d’activitat beneficiaris

Carlos F. Bielsa: “Les institucions valencianes ens hem unit per a donar oportunitats a les nostres empreses afectades per la crisi sanitària, i a Mislata hem activat múltiples línies d’ajuda com a resposta àgil i efectiva per a donar eixida a aquesta situació, que ara s’incrementen mitjançant el Pla Resistir, injectant en total dos milions d’ajudes directes a les nostres empreses”

L’Ajuntament de Mislata està adherit al Pla Resistir aprovat per la Generalitat Valenciana i consensuat amb la resta d’Administracions Locals per a pal·liar la crisi econòmica derivada de la pandèmia sanitària. Dins del Pla es troben les Ajudes Parèntesis destinades als sectors d’activitat més afectats i que gestionen directament els ajuntaments.

Després de tancar-se la primera convocatòria, són 182 sol·licituds rebudes, entre persones treballadores autònomes i microempreses pertanyents als sectors d’hostaleria, restauració i oci nocturn, allotjaments i activitats turístiques, activitats de creació, artístiques i d’espectacle, i activitats esportives, recreatives i d’entreteniment. L’ajuntament ja està abonant de manera directa els prop de 300.000 euros destinats a cobrir les sol·licituds admeses en aquesta primera fase.

A més, el consistori ha anunciat que en els pròxims dies s’obrirà la segona convocatòria d’aquestes Ajudes Parèntesis per a la qual s’ampliaran els sectors d’activitat que poden acollir-se a les ajudes.Teniu alguna traducció millor?