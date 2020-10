Mislata aconsegueix un projecte europeu sobre la creació d’espais inclusius i assegurances en l’entorn urbà

Connect on Linked in

L’Ajuntament de Mislata augmentarà les competències professionals del personal que treballa amb persones adultes en risc d’exclusió social a causa d’antecedents migratoris

L’Ajuntament de Mislata, a través de la seua Oficina de Projectes Europeus, ha aconseguit la concessió d’un projecte finançat per la Unió Europea, i que desenvoluparà el departament de Serveis Socials, sobre la creació d’espais inclusius i assegurances en l’entorn urbà. Es tracta d’un projecte de col·laboració al costat d’altres institucions i organitzacions de Polònia, Turquia i Ucraïna, i dotat amb una subvenció total de prop de 150.000 euros. El programa configurarà pautes i eines per a espais urbans creatius més inclusius a través del disseny i implementació d’activitats que es basen en les necessitats reals dels habitants.

És un programa Erasmus+ per a desenvolupar durant els dos pròxims anys i que permetrà la coordinació i gestió transversal de diferents àmbits, amb l’objectiu principal d’augmentar les competències professionals del personal que treballa amb adults en risc d’exclusió social a causa d’antecedents migratoris, així com implantar metodologies innovadores per a crear un entorn urbà més inclusiu. A més, es buscarà apoderar a persones adultes perquè es convertisquen en agents de canvi en les seues comunitats urbanes locals.

Per a l’alcalde, Carlos F. Bielsa, “l’impuls i foment de les activitats que comporta Erasmus+ a Mislata permetrà ampliar l’estructura institucional i social del nostre municipi i la projecció de la ciutat més enllà de les nostres fronteres”.

Gràcies a aquest projecte, Mislata es col·loca en el centre de polítiques d’inclusió i de participació ciutadana a nivell europeu.