Mislata acull unes jornades sobre la creació d’espais inclusius i assegurances en l’entorn urbà

Les jornades, emmarcades dins del projecte europeu We All Belong Here, reuneixen persones migrants, agents socials i tècnics municipals per a compartir experiències i crear sinergies al costat d’altres institucions i organitzacions de Polònia, Turquia i Ucraïna

Carlos F. Bielsa: “Per a Mislata és una gran oportunitat aportar al projecte europeu iniciatives com aquesta, en la qual intercanviarem amb altres països experiències i coneixements sobre el model de ciutat inclusiva i diversa que defensem des del govern municipal”

L’Ajuntament de Mislata participa com a soci al costat d’altres institucions i organitzacions de Polònia, Turquia i Ucraïna, en un projecte finançat per la Unió Europea sobre la creació d’espais inclusius i assegurances en l’entorn urbà. Mislata ha acollit les primeres jornades d’aquest programa, desenvolupat pel departament de Serveis Socials, en les quals han participat tant agents socials i tècnics municipals de diferents àrees com a persones migrants i que han tingut com a objectiu configurar pautes i eines per a espais urbans creatius més inclusius i diversos a través del disseny i implementació d’activitats basades en les necessitats reals dels i les habitants.



Per a l’alcalde, Carlos F. Bielsa, “des dels ajuntaments tenim el deure de garantir espais inclusius i assegurances per a tota la ciutadania, fent-la partícip de la presa de decisions i apostant per una fórmula de govern obert que aspira a donar solucions a qüestions que afecten a tots i totes”. A més, segons afirma, “Europa estarà molt present en els projectes de Mislata durant els pròxims anys. La col·laboració amb altres institucions i països de la Unió ens ajudarà a fer un salt enorme en la modernització de la nostra ciutat”.



És un programa Erasmus+ que es desenvoluparà durant els dos pròxims anys i que permetrà la coordinació i gestió transversal de diferents àmbits, amb l’objectiu principal de, com apunta el regidor de Benestar Social, Ximo Moreno, “augmentar les competències professionals del personal que treballa amb adults en risc d’exclusió social a causa d’antecedents migratoris, així com implantar metodologies innovadores per a crear un entorn urbà més inclusiu”. A més, es buscarà empoderar a persones adultes perquè es convertisquen en agents de canvi en les seues comunitats urbanes locals