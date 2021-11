Mislata alça la veu contra la violència masclista

Connect on Linked in

La lectura del manifest per l’alumnat de Secundària i la inauguració del mural ‘La nostra història’ en el passeig Clara Campoamor posen el fermall a les XVIII Jornades Contra la Violència de Gènere de la localitat

Carlos F. Bielsa: “Hem d’apartar als violents, als qui en ple segle XXI es creuen que ser dona significa estar en un segon pla, o no tindre els mateixos drets. Però també hem d’apartar als qui legitimen el missatge que la violència masclista no existeix”



Hui, com cada 25 de novembre, Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència contra les Dones, l’Ajuntament de Mislata revalida el seu ferm compromís en la lluita contra la violència de gènere. El mes de novembre és el mes violeta en la localitat on, a través de les Jornades Contra la Violència de Gènere que enguany complien la seua dihuitena edició, es programen un ampli ventall d’actes que posen en valor l’apoderament femení i la lluita contra la violència masclista.

Els actes han culminat hui en el passeig Clara Campoamor amb la tradicional lectura del manifest contra la violència de gènere a càrrec de l’alumnat de Secundària de Mislata. Juntament amb la corporació municipal, amb l’alcalde Carlos Fernández Bielsa al capdavant, els alumnes i alumnes dels instituts Moreria, Músic Martí i Soler i Vaig moldre del Sol, i els col·legis de Sagrat Cor i Santa Cruz, han llegit un manifest amb un missatge comú i clar de repulsa a la violència masclista.

L’alcalde, Carlos F. Bielsa, ha remarcat que “les xifres de la violència de gènere són fredes, però darrere de cada número hi ha una dona, en molts casos una mare de família, en molts altres casos, desgraciadament, dones molt joves. Aqueixa és la realitat d’una xacra amb la qual hem d’acabar ja, és una urgència d’una societat democràtica, d’una societat lliure i digna com la nostra, la que abanderem i hem de continuar garantint”.

Abans de realitzar un minut de silenci per totes les víctimes, s’ha inaugurat el mural ‘La nostra història’ pintat per les artistes Very Veritas, i que representa el rostre de 10 dones que han destacat en diferents àmbits al llarg de la història, per a, com ha afirmat Bielsa, “llançar un missatge en clau positiva representant a grans referents d’igualtat en aquest mural, que sens dubte és un emblema de la visibilitat, de la força i de la valentia de les dones que donen la cara, que lideren la denúncia pública contra la violència en aquest 25N”.

Dos de les dones representades en el mural, l’actriu mislatera Empar Ferrer i la investigadora i doctora Ana Lluch, han participat també en l’acte. Ambdues referents del moviment feminista, per la seua labor en els seus respectius àmbits de treball, s’han sumat a les reivindicacions d’aquest assenyalat dia emplaçant a la joventut a “continuar visibilitzant a totes aqueixes dones que han fet història i prendre-les com a referents per a continuar lluitant per la igualtat real entre homes i dones”.