Mislata aprova un pla econòmic històric de 2’8 milions d’euros enfront del Covid-19

El Pla Global Estratègic s’estructura en quatre eixos principals: mesures de caràcter social i assistencial, de promoció econòmica i impuls comercial, de contingència sanitària i seguretat pública i de caràcter tributari



Carlos F. Bielsa: “Ens trobem davant una situació d’extrema excepcionalitat i gravetat, i per tant requereix de mesures excepcionals per a ajudar a les persones més vulnerables i afavorir la reactivació de l’activitat econòmica local”



La crisi sanitària mundial ocasionada per la COVID-19 i la consegüent declaració de l’Estat d’Alarma, ha provocat una difícil situació per la qual estan travessant famílies, empreses i persones treballadores. Aquest nou escenari actual, ha plantejat reptes de diversa índole en els àmbits social, sanitari i econòmic, per als quals l’Ajuntament de Mislata pretén, dins del seu àmbit competencial, adoptar mesures per a afavorir la recuperació econòmica del municipi i del seu teixit comercial i empresarial, atenent sempre, per damunt de tot, a les persones que més ho necessiten.



Per tot això, el consistori ha aprovat un Pla Global Estratègic enfront del Covid-19 dotat inicialment amb 2.805.000 euros. Un pla econòmic històric la xifra del qual podrà incrementar-se en funció de la valoració dels plans municipals no executats arran de la paralització ocasionada per l’Estat d’Alarma o perquè així es considerava. Es tracta d’un Pla transversal que es recolza en quatre eixos fonamentals, amb mesures de caràcter social i assistencial, de promoció econòmica i impuls comercial, unes altres de contingència sanitària i de seguretat pública, i unes altres de caràcter tributari.



Són moltes les ajudes de caràcter social que des de l’Ajuntament de Mislata s’han anat adoptant des de l’inici de la crisi, incrementant diferents programes assistencials a persones vulnerables, ajudes d’alimentació, servei municipal de compra en supermercats i farmàcies, servei d’atenció telefònica a persones majors i un pla de reducció de la bretxa digital, entre altres. Un total de 795.000 euros són els que el consistori destinarà en aquesta partida social del Pla.



El bloc de mesures per a la promoció econòmica i comercial, pretén contribuir a la regeneració de tot teixit comercial i empresarial local.

Entre altres, ajudes per a comerços i empreses per al lloguer o pagament de subministraments essencials, la creació d’una web i una App mòbil per a promocionar el comerç local o un servei integral d’assessorament. De la mateixa manera, aquest bloc inclou mesures de promoció de l’ocupació i d’assessorament específic a persones joves, emprenedors, autònoms, empresaris i treballadors en general del municipi. La xifra total per a la implementació d’aquestes mesures ascendeix a 1.295.000 euros.



En el pla sanitari i de seguretat pública, són molts els esforços que s’estan realitzant per a previndre el risc sanitari i la protecció social i garantir així la seguretat de tota la ciutadania. Des de l’adquisició de materials de protecció, passant per l’ampliació dels treballs de neteja i desinfecció extraordinària i diària dels carrers i espais públics, o l’ampliació de la plantilla de la Policia Local, entre altres mesures. En definitiva, un total de 615.000 euros que l’Ajuntament destinarà per a la contingència sanitària i seguretat pública.



L’últim dels blocs, el de mesures de caràcter tributari, pretén pal·liar els efectes d’aquesta crisi entre la ciutadania facilitant o reduint el pagament dels impostos i taxes municipals. L’exempció del pagament a bars i restaurants per ocupació de terrasses en la via pública, l’ampliació del període de pagament d’impostos i taxes, l’eliminació de la taxa per l’emissió de certificats d’empadronament i la devolució de les taxes pagades per activitats culturals, esportives i mercat ambulant, són algunes de les mesures més destacades, i suposaran un total de 100.000 euros.



Aquest paquet extraordinari de mesures significa el major pla econòmic de la història de Mislata i amb ell posem de manifest que posarem tot l’esforç a eixir d’aquesta crisi sanitària i no deixar a ningú arrere”, afirma l’alcalde Carlos F. Bielsa.