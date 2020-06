Mislata aprova un potent paquet d’ajudes dotat amb mig milió d’euros per a regenerar l’activitat comercial i empresarial

Connect on Linked in

Durant el mes de juliol, el consistori obrirà el termini de sol·licituds per a acollir-se al programa integrat dins del Pla Estratègic Global contra la crisi del Covid-19, que pretén mitigar els efectes econòmics del tancament de comerços i empreses establides a Mislata durant aquests mesos

Carlos F. Bielsa: “Els empresaris i empresàries, els nostres serveis, el comerç i l’hostaleria, comptaran amb una espenta extraordinària per a tornar a alçar la persiana amb garanties, i mitjançant aquest paquet d’ajudes incentivarem la reactivació de la nostra xarxa comercial i empresarial”



Aquesta iniciativa, enunciada dins del Pla Estratègic Global que el govern municipal de Mislata va aprovar fa unes setmanes, s’integra en les mesures de promoció econòmica, impuls comercial i ocupació. Ara el consistori està ultimant els tràmits perquè les sol·licituds es puguen realitzar ja en el mes vinent de juliol. Es tracta d’una ajuda directa a persones autònomes o empreses amb establiments a Mislata, locals comercials, bars i restaurants que hagen cessat temporalment l’activitat per la crisi sanitària.



L’ajuda consisteix en un fons econòmic dotat de mig milió d’euros que permetrà pagar el lloguer o els subministraments essencials de tots aquells negocis que s’hagen vist afectats pel tancament. En concret, l’ajuda serà de 500 euros per a comerços i empreses amb establiment en lloguer; i de 300 euros quan l’establiment siga en propietat, per a poder pagar subministraments bàsics.



Per a Toni Arenas, regidor de Comerç i Emprenedors, “sabem que el teixit empresarial l’està passant malament pel cessament forçós de l’activitat, i amb aquest paquet d’ajudes reduirem la inseguretat i la incertesa, garantint que l’Ajuntament es farà càrrec de les despeses més bàsiques”.

L’Ajuntament de Mislata amb aquesta mesura es converteix en un dels municipis de la Comunitat Valenciana a dotar d’un fons econòmic important per al comerç, que és compatible amb les ajudes als autònoms que està prestant la Generalitat Valenciana i el Govern d’Espanya, així com amb qualsevol altra ajuda a la qual puguen acollir-se les persones titulars de comerços i empreses instal·lades a Mislata. El requisit exigit per als negocis és que tinguen la seua seu en baixos comercials o plantes baixes d’edificis de la ciutat.



Per a l’alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa, “hem considerat que aquesta ajuda extraordinària era fonamental per a reactivar l’economia local i animar als emprenedors a seguir avant, i malgrat que ja compta amb una dotació molt potent, de mig milió d’euros, s’estudiaria si és necessari ampliar-la per a contribuir a regenerar el nostre teixit empresarial, i continuar posant en valor la gran ciutat que som, i l’excel·lent xarxa d’empreses amb la qual comptem”.



Al marge d’aquestes ajudes directes, des de la regidoria de Comerç es posaran en marxa també altres mesures per a la dinamització econòmica a la ciutat, com la implantació d’una App de compra online, que es presentarà en els pròxims dies, sota la qual es vol agrupar a tots els comerços locals de Mislata.



A més, els comerços d’hostaleria, no pagaran la taxa per ocupació de via pública amb taules i cadires a les seues terrasses durant els últims tres trimestres d’aquest any 2020, la qual cosa suposa una altra injecció econòmica important per a bars, cafeteries i restaurants de Mislata, que depenent dels casos pot arribar fins als 4.000 euros d’estalvi per a aquests establiments.