Mislata augmenta en un 40% la quantia del seu xec bebé

Les famílies beneficiàries del programa d’ajudes socials ‘Benvinguda a Mislata’ reben una quantia econòmica d’entre 250 i 350 euros dirigida a cobrir les necessitats bàsiques; i amb això a més es potencia el comerç local



Carlos F. Bielsa: “Aquest govern municipal continuarà apostant per aquesta i per totes aquelles mesures que tinguen com a fi ajudar a aquells que més ho necessiten i a lluitar per la justícia social a Mislata”



L’Ajuntament de Mislata ha començat a entregar les targetes de la quarta edició del programa ‘Benvinguda a Mislata’ a les més de 60 famílies beneficiàries. Aquest programa promogut per l’Ajuntament de Mislata, a través de la regidoria de Benestar Social, concedeix una ajuda social, en forma de prestació econòmica, destinada a nous naixements, adopcions i acolliments durant l’any 2021. Les famílies han començat a rebre una targeta regale amb la que podran adquirir béns relacionats amb les necessitats del bebé en els comerços adherits de Mislata.



Com a novetat en aquesta edició, el consistori ha decidit augmentar la quantia de l’ajuda tant en el seu màxim com en el seu mínim. Si en l’anterior convocatòria els imports de les ajudes rebudes oscil·laven entre els 150 a 250 euros, depenent del nivell d’ingressos anuals, en aquesta ocasió s’han incrementat a 250 euros el mínim i 350 euros el màxim, la qual cosa suposa un 67% i un 40% d’increment respectivament. Aquestes ajudes estan dissenyades per a complir una doble funció i d’economia circular, ja que a més de beneficiar a les famílies, també és un impuls al comerç local perquè la quantia econòmica repercuteix directament en ells.



A l’acte de lliurament de les primeres targetes, celebrat en el Centre Sociocultural La Fàbrica, han acudit l’alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa, al costat de Ximo Moreno, tinent d’alcalde i regidor de Benestar Social. Bielsa ha volgut felicitar personalment les noves mares i pares i ha expressat que “accions com aquesta fan que Mislata es consolide com a referent en polítiques per a les persones i pose en relleu el benestar social com una de les prioritats per a aquest govern. El nostre principal objectiu sempre serà treballar perquè la nostra ciutat siga un exemple de justícia social, incentivant al seu torn al nostre xicotet comerç, un dels sectors que pitjor l’està passant durant aquesta pandèmia”.



Per part seua, Ximo Moreno, ha assegurat la continuïtat d’aquesta ajuda que tan bon acolliment té entre els nous pares i mares. “Després de quatre edicions, continuarem apostant per aquesta mesura. Els primers mesos de vida dels bebés suposen unes despeses extres i amb aquesta xicoteta ajuda pretenem fer més fàcil el començament a aquelles famílies que més el necessiten”.



El lliurament de les targetes a les famílies beneficiàries s’ha iniciat hui, i al llarg dels pròxims dies s’anirà citant a la resta de famílies per a garantir les mesures de prevenció per la crisi sanitària. A més, les persones beneficiàries han rebut un altre xicotet obsequi, una mantaescola perquè els xiquets i xiquetes de 0 a 3 anys puguen usar-la a casa o a les escoles infantils a les quals assistisquen. Les mares i pares que han acudit a recollir les seues targetes han agraït aquesta acció de l’Ajuntament i han manifestat la gran ajuda que suposa aquesta targeta. I encara que la majoria gastaran el seu import en els primers mesos de vida dels seus bebés, disposen d’un període d’un any per a gastar-lo.