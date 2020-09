Mislata augmenta la seua flota de vehicles elèctrics i instal·larà tres nous punts de càrrega

Print This Post

Aquesta setmana la ciutat ha rebut un nou vehicle, un turisme subvencionat íntegrament per la Diputació de València, que donarà servei a les brigades i serveis municipals per a fer més eficients els desplaçaments dins de la ciutat



Per a Carlos F. Bielsa, “és un pas més en el compliment del nostre compromís per a aconseguir una flota 100% elèctrica, i potenciarem encara més la sostenibilitat amb la instal·lació dels pròxims punts de càrrega ràpida, que estan sent un èxit entre la ciutadania”



La ciutat segueix augmentat la seua flota de vehicles amb un nou cotxe elèctric, sufragat íntegrament per la Diputació, i que ha sigut rebut pel propi alcalde, Carlos F. Bielsa, la vicealcaldessa, María Luisa Martínez Mora i el regidor de Serveis Municipals, Francisco Herrero. El personal de les brigades municipals compta ara amb aquest nou automòbil per als desplaçaments a la ciutat, permetent fer els serveis municipals més verds i eficients.



A més, durant les pròximes setmanes Mislata implementarà als carrers tres nous punts de recàrrega elèctrica, que se sumen als existents al carrer José Pomer, al costat de l’Ajuntament i en l’Avinguda de Buenos Aires, al costat de la Policia Local. Les noves preses de càrrega es destinaran tant a la càrrega de vehicles elèctrics o híbrids per part de la ciutadania, com per a la càrrega d’aquests vehicles municipals que gradualment s’han incorporat a la flota.



Per a l’alcalde, Carlos F. Bielsa, “complim l’anunciat, i fem un pas més cap a la modernització de la ciutat i la cura del medi ambient, una urgència per a totes les administracions que forma part de l’Agenda 2030 a nivell europeu i que ens ajudarà a ser més sostenibles; en aquest sentit continuarem sent exemplars”.