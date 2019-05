Mislata celebra el Dia de la Policia Local amb un reconeixement al mèrit dels seus agents

Connect on Linked in

L’alcalde, Carlos F. Bielsa, i el director general de l’Agència de Seguretat i Emergències, José Mª Ángel, presideixen en l’Hort de Sendra el lliurament de les distincions i les felicitacions

L’Ajuntament de Mislata ha celebrat aquest matí un acte d’homenatge a tots els integrants de la Policia Local amb motiu de la festivitat de Sant Marcos, patró del cos. El govern municipal, ha volgut realitzar un acte institucional per a reconéixer la important labor que realitzen diàriament els seus policies locals per a garantir la seguretat de tots els veïns i veïnes i vetlar pel compliment de les normes de convivència.

La celebració s’ha iniciat amb una missa en la parròquia de Sant Marcos i a les 12.30 hores s’ha celebrat l’acte institucional en l’emblemàtic Hort de Sendra, en ple cor del barri de la Moreria. La cita ha estat presidida per l’alcalde, Carlos Fernánez Bielsa, la regidora de Seguretat Ciutadana, Mª Luisa Martínez Mora, i l’intendent principal de la Policia Local, Juan José Gimeno, i ha comptat a més amb l’assistència del director general de l’Agència de Seguretat i Emergències de la Generalitat, José Mª Ángel. A més de les autoritats municipals, molts representants de la resta de cossos de seguretat, dels col·lectius socials i veïnals de Mislata i, per descomptat, els policies i familiars que hui han omplit el jardí de l’Hort de Sendra.

Aquest acte institucional és un homenatge al treball i la dedicació de tots i totes les agents i oficials de la Policia Local. En primer lloc, s’han entregat les Medalles al Mèrit Policial amb Distintiu Blanc als components del Cos de Policia Local que porten exercint aquesta professió des de fa 25 anys, sent reconeguts un oficial i cinc agents. Seguidament, Carlos F. Bielsa ha realitzat dues felicitacions públiques als agents que van realitzar dos serveis concrets les actuacions dels quals van tindre una especial transcendència. La primera, a dos agents que, després de la recepció d’un cas en el terminal 112, van rescatar a una dona d’edat avançada que havia quedat atrapada en un ascensor amb un conat d’incendi a la sala de màquines d’aquest. La segona felicitació d’Alcaldia ha recaigut en un oficial i quatre agents, com a reconeixement de la seua actuació en un servei en un habitatge particular amb amenaces greus i agressió entre veïns amb arma blanca. Tots ells s’han portat hui l’homenatge de l’Ajuntament i de la resta dels seus companys i companyes.

També hi ha hagut un moment d’agraïments a persones o organismes amb els quals, per qüestions professionals, el Cos de la Policia Local treballa braç a braç. En aquest sentit, han sigut reconeguts la Unitat d’Atenció a Família i Dona (UFAM) de la Policia Nacional, la Unitat d’Intervenció d’Armes i Explosius de la Comandància de la Guàrdia Civil, la Unitat adscrita a la Generalitat Valenciana de la Policia Nacional i a Sr. José Serrano Julián, Comissari Principal Cap de la Policia Local de València. Per part seua, vàries són també les organitzacions i col·lectius que han rebut un reconeixement per treballar en pro del benestar de la ciutadania, com l’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències, Creu Roja Mislata, el Consell de la Joventut de Mislata i l’Agrupació de Falles de Mislata. Tots ells han sigut reconeguts amb una mètopa d’agraïment per la seua labor.

Però sens dubte, el moment més emotiu de l’acte ha sigut el reconeixement que s’ha fet a títol pòstum a l’agent Sr. Francisco Esteve Tarín, i la Medalla del qual al Mèrit Policial amb Distintiu Blanc han recollit els seus propis fills. Totes les personalitats li han dedicat unes sentides paraules i un reconeixement a la seua gran labor en els seus discursos.

Durant les intervencions, el director general José Mª Ángel ha felicitat tant l’Ajuntament com al Cos de Policia Local de Mislata per tindre un dels cossos més preparats i eficaços de la Comunitat Valenciana. Per part seua, Carlos Fernández Bielsa ha felicitat a tots els homes i dones que conformen la Policia Local de Mislata i ha posat en valor “el servei públic i la professionalitat d’un cos que pretén servir amb generositat a la ciutadania”. L’alcalde ha destacat que hui “és un dia de referència per als quals creiem que els drets i llibertats hem de protegir-los sempre, per al major benestar de la ciutadania”. I també ha recordat que la col·laboració interadministrativa és molt important. “Som pioners i líders en la involucració de la ciutadania en la presa de decisions, i referents en servei públic de proximitat, i això és gràcies al treball i l’esforç de totes i tots”, concloïa l’alcalde