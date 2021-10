Mislata celebra el Dia de la Policia Nacional amb lliurament de bastó de comandament i guió al Cap de la Comissaria

Print This Post

La Comissaria de la Policia Nacional de Mislata ha celebrat el seu dia gran en la Plaça d’Espanya amb el lliurament de bastó de comandament, un acte emotiu que ha destacat el reconeixement de la societat a la Policia Nacional i ha culminat amb un homenatge als caiguts del cos



Carlos F. Bielsa: “La societat us ha agraït diàriament durant la pandèmia la unió i la força per la defensa de la vida enfront d’un fenomen nou que ja estem superant; i hem de treballar per a demostrar que la vostra professionalitat és un assoliment social que aporta assossec enfront de la incertesa”



Per primera vegada, el Dia de la Policia Nacional a Mislata s’ha celebrat en la Plaça d’Espanya, amb presidència del Cap de la Comissaria de Mislata, Cos Provincial i Cap Superior de Policia de la Comunitat Valenciana, acte que ha presidit l’alcalde de la ciutat i al qual han assistit múltiples representants de la corporació municipal i del teixit associatiu de Mislata.

L’alcalde, Carlos Fernández Bielsa, en el seu discurs ha assegurat que “aquest acte és un reconeixement al treball ben fet, i representa el retorn a la normalitat a conseqüència de la responsabilitat comuna; i per aqueix motiu continuarem treballant per consolidar els nostres principis d’igualtat, construint un futur més verd, un creixement més sostenible, una societat més cooperativa, més pròspera i amb major justícia social”.



L’acte ha destacat el lliurament del bastó de comandament i del guió de mans del Cap Superior de la Comunitat Valenciana, Jorge Zurita, al Cap de la Comissaria de Mislata, Moisés Jiménez. Després del traspàs dels símbols, Zurita ha manifestat que “la Policia Nacional sempre ha d’estar al costat dels més febles, dels qui pateixen violència i delictes com a odi, violència de gènere, tràfic de persones, assetjament o delictes sexuals”, i a més ha rendit un sentit homenatge als companys i companyes que han perdut la vida.



Aquest dia tan significatiu per a la Policia Nacional i celebrat a Mislata, ha comptat de manera extraordinària amb una passada de revista de les màximes autoritats als agents del cos, molts d’ells i elles han sigut condecorats amb medalles al mèrit, moment que, tradicionalment, protagonitza el dia gran de la Policia Nacional.