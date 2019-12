Mislata celebra el Dia de les Persones amb Diversitat Funcional amb els usuaris del COM

Connect on Linked in

L’Ajuntament destina més de 750.000 euros en matèria de diversitat funcional entre programes i serveis

Hui dimarts dia 3 de desembre se celebra el Dia Internacional de les Persones amb Diversitat Funcional, i per a celebrar-lo els usuaris i usuàries del Centre Ocupacional de Mislata (COM) van gaudir ahir d’una vesprada festiva en el Centre Cultural Carmen Alborch demostrant tot el seu talent i creativitat. Els xics i xiques que formen part el grup de teatre van delectar als i les assistents amb la representació d’una funció teatral. A més, per a mostrar a familiars i al públic tot el que fan durant l’any, en el festival es van projectar imatges de totes les activitats extraescolars i excursions que han realitzat.

L’obra, sota el títol ‘Què hi ha més enllà’, era una reivindicació dels valors importants que cal tindre en la vida, com l’amistat, el treball en equip o l’esforç, i que els actors i actrius havien preparat amb molta il·lusió. A la celebració es van unir representants del govern municipal; Ximo Moreno, regidor de Dependència i Diversitat, Pepi Luján, regidora de Cultura, i José Luis García, regidor d’Integració i Solidaritat, van acompanyar als xics i xiques del COM en aquest dia.

Ximo Moreno pujava a l’escenari per a agrair a tots els usuaris i usuàries del COM i a les seues famílies “per fer d’aquesta ciutat un lloc millor per a viure, una societat més compromesa i més justa”. Hui, l’alcalde, Carlos Fernández Bielsa, ha manifestat que, des del govern, “continuarem treballant pel benestar de totes les persones que viuen a Mislata i per aconseguir una ciutat més inclusiva i solidària. Queden molts passos per donar en matèria d’integració, de tolerància i de convivència, però amb la vostra ajuda continuarem avançant a passos de gegant”.

L’Ajuntament de Mislata, en un clar compromís per la inclusió i el benestar de les persones amb discapacitat, obria a principis de 2018 les portes del nou Centre Ocupacional, un espai amb més de 3.000 metres quadrats d’àmplies i modernes instal·lacions que s’ha convertit ja en un referent a nivell nacional pels seus recursos i serveis, atenent des de llavors a més de 50 veïns i veïnes amb diversitat funcional. I pocs mesos després, al costat del centre, el consistori posava a la disposició de 14 usuaris i usuàries uns habitatges tutelats que compten amb els últims avanços en matèria d’assistència social, allotjament i manutenció de les persones usuàries.

És tal el compromís que el consistori té en aquest aspecte que posa a l’abast d’aquestes persones tot un programa d’oci i temps lliure amb múltiples activitats, tallers i visites culturals, així com d’un programa d’esport i natació adaptada, amb l’única finalitat d’aconseguir una inclusió real en la societat de les persones amb diversitat funcional.