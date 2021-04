Mislata celebra el Dia del Llibre fomentant la lectura des de la infància

Connect on Linked in

Per a commemorar aquest dia, l’Ajuntament de Mislata convida a llegir a tota la ciutadania amb un concurs en xarxes socials i ha distribuït més d’un miler de llibres gratuïts entre tot l’alumnat d’infantil dels centres escolars de la localitat



Carlos F. Bielsa: “L’animació a la lectura des d’edats molt primerenques és un pilar fonamental de la nostra ferma aposta per la cultura”

El 23 d’abril, com cada any, se celebra el Dia del Llibre, una data assenyalada al voltant del món per a fomentar la lectura i la indústria editorial. A Mislata, l’Ajuntament, ha volgut celebrar aquest dia amb dues accions, una d’ella enfocada a les xarxes socials i l’altra a la introducció a la lectura des d’edats molt primerenques.



l foment de la lectura és una política consolidada a Mislata i com afirma l’alcalde, Carlos Fernández Bielsa, “pilar fonamental de l’aposta cultural de la nostra ciutat. I ja no sols aquesta acció. Per exemple, la campanya d’animació a la lectura que duu a terme la Biblioteca Pública és un referent en l’agenda cultural i formativa de Mislata premiat pel Ministeri de Cultura i per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies.”



Una de les accions que durà a terme l’Ajuntament de Mislata és el concurs ‘Booktubers’, una divertida proposta dirigida a totes les edats i que consisteix a publicar una vídeo-ressenya de menys d’1 minut relacionada amb un llibre en qualsevol xarxa social sota l’etiqueta #BookTubersMislata. Un jurat, format per l’equip tècnic de la Biblioteca i presidit per la regidoria de Biblioteques, organitzadora del concurs, triarà les vídeo-ressenyes guanyadores, una per la modalitat infantil-juvenil i una altra per adults. Les millors rebran, com no, un llibre com a premi.



A més, per a acostar els llibres a les edats més primerenca, l’Ajuntament, a través de la regidoria de Promoció del Valencià, ha repartit 1.060 llibres entre tot l’alumnat dels diferents centres d’educació infantil de Mislata. Els més d’un miler de llibres pertanyen a les col·leccions de “La rata Marieta” i “Rosegó”. Tots ells són diferents en cada aula perquè cada xiquet o xiqueta puga tindre un conte diferent i així, s’estimule l’intercanvi dels mateixos fins a completar la lectura de la col·lecció completa.



Com comenta la regidora de Promoció del Valencià, Ana María Julián, responsable també de la regidoria d’Educació i Biblioteques, “en altres anys hem distribuït llibres entre les classes de primària, però en aquesta ocasió hem volgut anar a les i els més quins per a establir uns bons fonaments en l’animació a la lectura”. Aquests llibres, acompanyats del lema de la campanya “A Mislata, llegim en valencià!”, s’entreguen com un element pedagògic més per a fomentar la lectura i promoure l’ús del valencià des de la més primerenca infància en una educació més diversa, multicultural i plurilingüe.