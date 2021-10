Mislata celebrarà el Nou d’Octubre amb el lliurament de les seues Distincions Honorífiques i focs artificials

Connect on Linked in

L’acte institucional i el trasllat de la Senyera centraran les celebracions del dia, que tindrà com a colofó el tret del castell de focs artificials dins del festival pirotècnic Torna la Llum de la Diputació de València



Carlos F. Bielsa: “El Nou d’Octubre és una data important del calendari, perquè aglutina tots els símbols de la nostra cultura, del nostre patrimoni i de la nostra societat participativa”

Amb motiu de la celebració del Nou d’Octubre, l’Ajuntament de Mislata entregarà com cada any les seues Distincions Honorífiques, uns reconeixements que destaquen les actuacions més significatives de col·lectius o membres de la ciutadania de Mislata en l’àmbit social, cultural o esportiu. Els esments s’entregaran en un acte institucional que se celebrarà en la Plaça de la Constitució, a l’aire lliure i complint amb les mesures de seguretat i aforament de públic per a complir amb la normativa sanitària vigent. Serà l’alcalde, Carlos Fernández Bielsa, qui, després del seu discurs institucional, serà l’encarregat d’entregar les distincions a les persones guardonades enguany.



Després de finalitzar l’acte institucional, des de l’Ajuntament partirà la tradicional processó cívica de la Senyera, en la qual l’emblema de tots els valencians i valencianes recorrerà els principals carrers del centre de Mislata fins a arribar als jardins de Casa Sendra, on es realitzarà un acte d’homenatge protagonitzat per les comissions falleres de la ciutat.



Per a finalitzar el dia, i entorn a les deu de la nit, els focs artificials il·luminaran una vegada més el cel de tota Mislata per a celebrar la festivitat. Serà gràcies a Torna la Llum, cicle de festivals pirotècnics que la Diputació de València ha programat en 15 municipis i ciutats de tota la Comunitat Valenciana. En aquest sentit, l’alcalde ha rebut hui a Mª José Lora, presidenta de Piroval, per a presentar el cartell de l’espectacle, que podrà el colofó al dia de festa. “La pirotècnia és molt important en tota la Comunitat Valenciana i forma una part essencial de les nostres celebracions i festes, i en el dia de tots els valencians i valencianes hem de donar-li tot el valor que mereix. No pot haver-hi un millor colofó per a aquest dia de festa que un espectacle pirotècnic”, afirma Bielsa.