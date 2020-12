Mislata cerca en els seus col·legis la carta escrita en valencià més original per als Reis Mags

La regidoria de Promoció del Valencià de l’Ajuntament de Mislata organitza aquest concurs anual entre els col·legis de primària de la localitat amb els objectius de fomentar valors i l’ús del valencià

Carlos F. Bielsa: “Vull sol·licitar a la infància de Mislata que no s’obliden de demanar als Reis els seus desitjos no materials. Vivim una situació molt complicada i tots volem que enguany també ens porten molta il·lusió i força per a poder canviar aquest món a millor i viure en pau”

L’Ajuntament de Mislata ha posat en marxa un altre curs més el concurs de cartes en valencià per a les seues Majestats els Reis Mags d’Orient entre l’alumnat de 1r a 4t de Primària dels col·legis de la ciutat. L’objectiu és buscar la missiva infantil més original dirigida a Les seues Majestats, amb els únics requisits d’estar escrita en valencià i que continga els millors desitjos possibles, a més de fer-ho sobre els models que el consistori ha repartit en tots els centres escolars.

Durant aquests dies dues carteres reals s’han acostat a cadascuna de les classes de Primària de la localitat per a explicar aquesta iniciativa i entregar els models de cartes als xiquets i xiquetes. La regidora d’Educació i Promoció de Valencià, Ana María Julián, es va acostar a un dels col·legis, el Jaume I, per a acompanyar a les carteres i convidar als alumnes i alumnes a participar. “El concurs de cartes en valencià als Reis és una important iniciativa. No sols perquè promou entre els xiquets i xiquetes la nostra llengua, el valencià, sinó perquè a més fomenta l’educació en valors. No sols demanen coses materials, sinó que també desitgen pau i una millor ciutat on viure”, apuntava Julián.

Els objectius d’aquesta activitat, que es duu a terme en tots els col·legis del municipi, tant públics com concertats, són difondre entre la població escolar el vocabulari relacionat amb els joguets i les festes de Nadal, mostrar que el valencià és una llengua viva, potenciar la creativitat literària i mantindre el costum d’escriure les cartes als Reis Mags. El jurat decidirà entre totes elles, tenint en compte l’estètica, originalitat del text i el contingut de valors positius, quines són les quatre cartes guanyadores que rebran un premi.

