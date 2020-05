Mislata comença el repartiment generalitzat de màscares a tota la ciutadania

Connect on Linked in

L’Ajuntament de Mislata ha adquirit 50.000 màscares que arribaran a tots i cadascun dels veïns de la localitat



Carlos F. Bielsa: “El compromís del govern municipal de Mislata en la lluita de contra el COVID-19 es posa de manifest en mesures com aquesta. Responsabilitat, civisme, prevenció… és el que estem tractant de traslladar a la ciutadania perquè la volta a la nova normalitat siga el millor i abans possible”



L’Ajuntament de Mislata, a través de l’empresa pública Nemasa, ha començat el repartiment de les 50.000 màscares entre tots els habitants de Mislata. Un repartiment que s’estendrà els pròxims 3 dies, i pel qual tots i totes els mislateros disposaran d’una màscara higiènica, reutilitzable i llavable.



Un procés que ja començava la setmana passada, quan es va distribuir el bàndol municipal en cadascun dels 1750 patis de la localitat, informant sobre la imminent distribució de les màscares i instant als presidents de les comunitats de veïns a fer un recompte del nombre d’habitants de cada edifici per a així agilitar el repartiment.



L’alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa ha volgut acompanyar als 40 treballadors de Nemasa que estan duent a terme el repartiment. “L’objectiu és donar una mínima protecció a la ciutadania per a garantir la seua salut durant el procés de desescalada fins a la ja pròxima nova normalitat. A més Bielsa, ha volgut apel·lar a la responsabilitat i al civisme de la ciutadania, “estem davant un gran repte que es fa encara major a causa de les especials característiques de la nostra ciutat que ens converteixen en la ciutat més densament poblada d’Espanya. Per això, hem d’actuar amb responsabilitat les normes i les recomanacions i així aconseguirem, tots junts, afrontar amb garanties aquesta desescalada”.

Les màscares adquirides són homologades i estan emparades per la normativa vigent, complint així amb les indicacions de les autoritats sanitàries. A més, les màscares són reutilitzables i llavables perquè puguen ser utilitzades en més d’una ocasió.



Aquesta mesura s’uneix a les recomanacions que es van posar en marxa el passat cap de setmana com caminar sempre per la vorera de la dreta per a no provocar col·lapses i permetre així les distàncies de seguretat; el límit de velocitat de 30km/h per a la circulació de vehicles en tot el terme municipal, així com la prioritat per a esportistes per totes les calçades de la ciutat; la creació d’un circuit biosaludable de 6km lliure de trànsit per a fer esport i passejar de manera segura o l’obertura del Parc de la Canaleta exclusivament per a persones dependents i majors de 70 anys.